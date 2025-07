La tremenda rajada de Iñaki Williams contra el Barcelona: «Han ensuciado a Nico…»

Iñaki Williams ha roto el silencio por su hermano Nico desvelando los días de sufrimiento por los rumores de su fichaje por el Barcelona y denunciando una «campaña mediática» orquestada por el club azulgrana que «ha hecho mucho daño y ensuciado» a su familiar y compañero en el Athletic Club, con quien finalmente renovó hasta 2035 aumentando considerablemente su cláusula.

«Todos sabemos cuál es la presión que querían ejercer sobre todos los aficionados del Athletic, mi hermano, una campaña mediática que puede ser que ellos pensaran que les iba a funcionar. Nosotros, el Athletic como club, cuando quieres o pretendes a un jugador lo hacemos a lo bajini, ese ruido externo ha hecho mucho daño y ha ensuciado mucho las cosas porque muchas de las que se decían o se filtraban a los medios eran mentiras», aseguró.

«Si te soy sincero mi hermano tenía la decisión bastante tomada, pero había que hacer y redactar un contrato muy largo y que iba a atar a mi hermano hasta 2035, no se podía hacer público de la noche a la mañana. Sucedían cosas que ensuciaban lo que el Athletic quería conseguir. El mural vandalizado, luego le rompieron una luna del coche… cosas que muchas veces no se saben, pero que pasa factura al jugador, a su decisión y es muy fácil desde el sofá de casa decir ‘cómo no haces esto», apuntó Iñaki.

«Como todos ya sabéis ha sido un verano a nivel familiar un poco complicado porque se ha hablado mucho de mi hermano. Evidentemente, muchas de las cosas que se han dicho sobre Nico son mentiras. Al final, lo único que ha hecho mi hermano es mantenerse en silencio porque todo el mundo está en su derecho de poder pensar y reflexionar sobre lo que quieren en su futuro», comenzó el mayor de los Williams.

«En muchos momentos del verano la gente no ha sido justa con mi hermano porque cuando hay personas que van a un restaurante y le sacan la carta tardan varios minutos en elegir lo que quieren comer y tomar una decisión como la de mi hermano no es fácil. Mucho se habla de que ha podido ir a un sitio o a otro y la realidad es que ha podido elegir en todo momento a donde ha querido ir. No sólo era A o B. Mi hermano tenía muchas ofertas», añadió.

«Es un jugador de altísimo nivel, con una cláusula que todos lo sabemos, que ahora mismo como está el mercado era fácil de asumir para grandes equipos. Es cierto que no ha sido fácil porque todo el ruido externo y muchas cosas de las que han pasado te pueden hacer dudar, pero al final ha tomado la mejor decisión.

Iñaki Williams, Nico y el ejemplo de Julen Guerrero

«No sólo con el corazón, sino con ambición. Lo fácil sería irse a grandísimos equipos a ganar Premier, Bundesliga y Liga y ha decidido estar con el Athletic, intentar hacer su legado, juntar junto a su hermano, poder ir mis padres todos los días a San Mamés, sus amigos, su novia, todos los familiares cercanos… y poder algún día ser como Julen Guerrero», explicó. «Es una de las personas que rechazó esas ofertas y se quedó y por eso su legado continúa. Ojalá pueda estar con nosotros muchísimos años y ser una referencia para todos los jóvenes canteranos que vienen en proceso», prosiguió en este sentido Iñaki Williams.

«Estábamos bastante tranquilos porque las redes sociales no las puedes controlar y las carga el diablo. Paseas por Bilbao y todo el mundo nos daba cariño. La afición del Athletic es esa, no la que vandaliza en un mural. Son situaciones complejas que la gente tiene que entender que todo el mundo necesitamos un proceso para digerir tanta información. Lo que queda es que mi hermano está aquí, apuesta por este proyecto y tenemos un jugador que ha sido el número 15 del mundo», afirmó.

«Era un caramelito para los grandes equipos, ha habido mucho ruido y una campaña mediática increíble. Nico es un jugador talla mundial y es normal que haya tanto ruido a su alrededor. Hay cosas que no se han podido llegar a entender. Es parte de la vida, tanto Nico como todos los aficionados y periodistas habrán aprendido que estas cosas pasan y dentro de unos años cuando un chico de la cantera despunte como lo ha hecho Nico no caer en los mismos errores», zanjó.