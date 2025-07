Las polémicas de Iñaki Williams: del escupitajo a su novia a la imputación por apropiación de un coche

Iñaki Williams vuelve a estar en el ojo del huracán una vez más, y otra vez por motivos extradeportivos. Después de hacerse viral por el escupitajo a su novia durante las fiestas de Aste Nagusia, en Bilbao, y de sus polémicas declaraciones durante su última rueda de prensa diciendo que «la ultraderecha está de moda», ahora ha sido noticia porque un juzgado les ha imputado a él y a Nico por un presunto delito de estafa y apropiación indebida de un coche.

La empresa Omnigestion 24 SLU presentó una querella criminal contra los hermanos Williams en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Aoiz (Navarra). Les acusan de haberse llevado un vehículo de alta gama, un Mercedes AMG E63, adquirido por dicha empresa en Bélgica por 77.000 euros en octubre de 2024 y cuyo valor en España ronda entre los 130.000 y los 230.000 euros, sin haberlo pagado.

La parte estafada asegura en la querella que Nico Williams estaba interesado comprar un Mercedes AMG E63. Para ello, los hermanos enviaron a Houssni Talhaoui, también investigado, en su representación para negociar con Marcos Labayen, administrador único de la empresa de compraventa de vehículos. En la operación acordaron intercambiar el vehículo deseado por los hermanos por un Mercedes CLA 45 de su propiedad. Para tramitar la operación, Iñaki y Nico Williams simularon una compra con su tía, Mary Princefripomaah, que es insolvente, como compradora.

De esta manera, los hermanos dificultaban que el querellante pudiera recuperar su inversión, ya que la persona que lo compraba era insolvente. Para causar una buena impresión y ganarse la confianza del estafado, Iñaki y Nico Williams le dejaron probar el vehículo en cuestión unos días e incluso le invitaron a su palco privado de San Mamés para ver un partido, según cuenta ABC.

Una vez habían logrado su objetivo, y con el E63 puesto a nombre de la tía de los querellados, éstos le pidieron tiempo al estafado para completar el procedimiento legal del cambio de titular y entregarle el CLA 65 acordado en la permuta. Pero entonces, el propietario de Omnigestion dejó de saber de ellos ni realizaron el cambio de titularidad y ahora los hermanos tienen en su poder un vehículo de un gran valor económico, obtenido a coste cero tras haber engañado al querellante. El Juzgado de Aoiz ha admitido la querella a trámite este mes de julio de 2024, iniciando diligencias previas con las declaraciones de los hermanos previstas para enero de 2026.

Iñaki carga contra la ultraderecha

Esa no ha sido la única polémica de Iñaki Williams en los últimos meses. Primero fue noticia por el escupitajo a su novia en plenas fiestas de Bilbao y luego aprovechó su rueda de prensa con el Athletic para atacar a la «ultraderecha». Cuando le preguntaron por lo que supone ser el primer capitán negro del conjunto bilbaíno, el delantero soltó un discurso hablando de que «la ultraderecha está de moda» y que «los que tenemos voz intentaremos seguir callando bocas y tirando barreras».

«Supone mucho», empezó diciendo sobre su capitanía. «Parece una casualidad después de que mi madre y mi padre me tuvieran en Bilbao hace ya 31 años. El destino es el destino y si no fuese por mis padres, ni Nico ni yo estaríamos aquí. Tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día y de ser una de las referencias a nivel no solo en Euskadi, sino en España, es importante para nosotros. Tanto Nico como yo, como los chicos jóvenes que vienen (Adama, Álvaro, Adu) somos gente de familia muy humilde y el poder exponer de esta manera lo que viene a hacer aquí la gente es bueno para todos», afirmó.

Luego atacó directamente a la «ultraderecha»: «Parece que la ultraderecha está de moda, así que los que tenemos voz intentaremos seguir trabajando para seguir callando bocas y tirando barreras». Unas horas más tarde, VOX, a través de sus redes sociales, le contestó a Iñaki Williams que «los españoles están hartos de que multimillonarios les digan a los más humildes lo que tienen que votar y lo que tienen que sufrir».