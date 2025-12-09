Así es la nueva novia de Lamine Yamal: una influencer italiana con la que ya fue pillado de fiesta

Lamine Yamal sigue siendo noticia fuera de los terrenos de juego. En los últimos días, en las redes sociales ha habido rumores de que el jugador del Barcelona tiene nueva novia. Y es que el joven futbolista internacional con España estaría saliendo con la italiana Anna Gegnoso, una influencer de 20 años con la que ya fue pillado semanas atrás de fiesta en Milán justo antes de que Lamine Yamal y Nicki Nicole rompieran su relación.

El nombre de Anna Gegnoso ya había circulado en el entorno de Lamine Yamal meses antes de esa pillada. En diciembre de 2024, surgieron rumores de un posible romance cuando la modelo viajó a Barcelona junto a amigas y se difundieron imágenes de ambos compartiendo tiempo con sus respectivos grupos. Varios seguidores captaron a Yamal y Gegnoso en actitud cercana durante una jornada de compras en La Roca Village, un conocido centro comercial de Barcelona, lo que avivó aún más los rumores sobre su relación. Sin embargo, meses después el jugador inició su famoso romance con Nicki Nicole.

Porque Lamine Yamal le habría sido infiel a Nicki Nicole con la influencer italiana Anna Gegnoso en un hotel de Milán. pic.twitter.com/8QMwb4bsuD — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 30, 2025



El ruido fue mayor cuando tras el Clásico, perdido por el Barcelona contra el Real Madrid, Lamine Yamal estuvo de escapada en Milán con amigos. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, el paparazzi Jordi Martín fue más allá y aseguró que el internacional con la selección española estuvo de fiesta con Anna Gegnoso. Según el citado fotoperiodista, Lamine Yamal disfrutó de una fiesta primero con la modelo, y después pasó con ella la noche en el Hotel Armani de Milán, algo que no debe gustar nada a Nicki Nicole en caso de ser verdad. Además, el jugador del Barcelona y sus acompañantes impidieron que les hicieran fotos y vídeos durante la escapada.

Todos estos líos extradeportivos del joven futbolista del Barça, sumados a sus polémicas declaraciones contra el Real Madrid en un evento de la Kings League, o la pelea empezada por su entorno en el torneo de Piqué e Ibai Llanos, hacen que Lamine Yamal esté dando más que hablar por este ruido que por lo futbolístico, algo que empieza a preocupar en Can Barça.