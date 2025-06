Uno de los dedazos de Sánchez para el ‘nuevo’ PSOE cobró 100.000 € como «embajador Covid» hasta 2024

Pedro Sánchez ha dejado la Secretaría de Organización del PSOE en manos de la presidenta, Cristina Narbona, la gerente del partido, Ana María Fuentes y los miembros de la Ejecutiva, Montse Mínguez y Borja Cabezón. Éste último es uno de los más cercanos al líder socialista. Amigo personal de Pedro Sánchez, su nombre ha estado envuelto en la polémica en varias ocasiones. Actualmente ostenta el cargo de secretario de Acción Democrática y Transparencia del PSOE. En su currículum figura además el haber sido nombrado «embajador en misión especial para la crisis internacional del Covid-19 y la salud global», un puesto especialmente discutido.

Cabezón fue nombrado «embajador del Covid» el 15 de marzo de 2022, vía Consejo de Ministros, y se mantuvo en el cargo hasta el 24 de enero de 2024. Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el fin de la pandemia de coronavirus en mayo de 2023. El dirigente socialista cobró en torno a 50.000 euros anuales por este cargo.

Vetado en Casa América

Anteriormente, el empeño del Gobierno de Sánchez en encontrarle un buen puesto también saltó a los titulares. El PSOE intentó situarle como director de Casa América, pero se encontraron con la oposición del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Aunque Cabezón fue propuesto por el Ministerio de Exteriores por su «experiencia en proyectos con América Latina, incluida la organización de tres Cumbres Iberoamericanas de Jóvenes», su currículum adolecía de la formación necesaria.

En cuanto al puesto de «embajador» para el Covid, es destacable que Cabezón permaneció en este cargo pese al fin de la pandemia, e incluso cuando el propio Ministerio de Sanidad había dejado ya de hacer informes sobre la misma. Lo hizo en marzo de 2022, justo cuando el amigo socialista de Sánchez fue colocado.

Pese a ello, Ejecutivo trató de justificar el cargo señalando que «la labor que realiza el embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional del covid-19 es el seguimiento de la evolución internacional de la crisis de la covid-19 mediante la realización de informes específicos de carácter diario y semanal con datos obtenidos de múltiples fuentes, incluidos los que recogen las Embajadas de España en el exterior en los países ante los que están acreditadas».

En la reseña publicada en su día en el Consejo de Ministros, el Gobierno destacó de él que es «licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid» y que «actualmente era director general adjunto y de desarrollo de negocio de una empresa solar fotovoltaica».

En este sentido, para enfatizar su supuesta experiencia internacional, se destacaba que la empresa tenía «presencia en América Latina» y que «durante diez años fue consultor externo en una empresa multinacional española como miembro del consejo asesor, enfocándose en proyectos en América Latina». También, que «a lo largo de su vida ha sido elegido en diferentes programas de la ONU, la Comisión Europea y la Embajada de Estados Unidos en España, entre otros».

También señaló el Ejecutivo que Cabezón «de joven fundó su propia empresa de energías renovables, que se dedicaba a la promoción de proyectos solares y búsqueda de los recursos energéticos de los diferentes ayuntamientos de España. También fundó y presidió la asociación Inquietud Europea, a través de la que se promovía el europeísmo con actividades de ocio, cultura y política».

Además de por Cabezón, la secretaría de Organización estará comandada de forma interina hasta el próximo Comité Federal del 5 de julio, por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la gerente del partido, Ana María Fuentes y los miembros de la Ejecutiva, Montse Mínguez y Borja Cabezón.

Gerente señalada por la UCO

Se da la circunstancia de que Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE, aparece señalada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe por gestionar el cobro de «un impuesto».

En el informe se expone una conversación en la que el asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García, advierte a Javier Herrero, director general de Carreteras en esa etapa (2022), de que le contactarían «desde la Gerencia del PSOE» para pedirle «el impuesto». Ana María Fuentes, que formará desde este lunes parte de la Secretaría de Organización interina del PSOE, ya era entonces directora gerente de la formación.

«Perdona que te moleste. Me pide tu teléfono al (sic) gerente del partido. Te puedo llamar 15 segundos», escribió entonces Koldo al entonces director general de Carreteras del Gobierno de Sánchez, tal y como consta en una de las conversaciones intervenidas por la unidad de la Guardia Civil. Herrero le contestó inmediatamente: «Si no se lo doy yo lo consigue seguro». Acto seguido, el ex asesor de Transportes le dijo: «Se lo dará alguien seguro. Solo es por decirte. Nada más creo que te van a pedir el impuesto».