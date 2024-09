Nueva polémica: la petición de María Patino a Mercedes Milá que no le va a gustar

‘Ni que fuéramos’ aterrizó en la pantalla en mayo de 2024 y no ha dejado indiferente a nadie. Con un equipo formado por los mismos creadores y colaboradores que llevaron al éxito al histórico ‘Sálvame’, el programa ha generado tanto expectación como críticas. Sin embargo, la opinión que más ruido ha causado hasta ahora ha sido la de Mercedes Milá, quien no dudó en mostrar su desacuerdo.

La antigua presentadora de ‘Gran Hermano’ ha confesado que el nuevo programa de TEN se parece «demasiado» a ‘Sálvame’. En una de sus últimas entrevistas ha declarado: «Lo empecé a ver, pero no me gusta. Es demasiado idéntico a ‘Sálvame’ y yo esperaba más creatividad. No basta con soltarse la melena, hay que ser más originales». Estas palabras no tardaron en generar una fuerte reacción desde el propio equipo de ‘Ni que fuéramos’. María Patiño ha sido la encargada de contestar a Milá de manera firme, pero sin perder la compostura.

La gallega siempre está dispuesta a dar la cara y no ha tardado en reaccionar a las palabras de Mercedes Milá. Desde el plató de su espacio televisivo le ha dicho: «Cada noche que me acuesto, pienso en cómo hacer algo distinto. Pero para tener un criterio justo, habría que ver más el programa». Estas palabras, pronunciadas sin titubeos, dejaron ver que Patiño no solo defiende su trabajo, también ha dado la cara por sus compañeros.

María Patiño da explicaciones

María Patiño ha sido honesta y ha reconocido que gran parte del equipo de ‘Ni que fuéramos’ está compuesto por las mismas personas que hicieron de ‘Sálvame’. Exactamente ha dicho: «Este programa, en esencia, es la gente de ‘Sálvame’. Mi personalidad no va a cambiar, pero no comparto la misma visión que Milá».

Lo sorprendente es que no todos los colaboradores están en completo desacuerdo con las críticas de Mercedes Milá. Belén Esteban admitió que, en cierta medida, comprendía el punto de vista de la veterana presentadora. «Estoy de acuerdo con ella porque este programa es muy parecido a ‘Sálvame’. Pero también es cierto que tenemos un equipo creativo increíble que logra sorprender cada día».

La tertuliana, que ha vivido de cerca la evolución de ambos programas, dejó claro que aunque el formato pueda parecer similar, confía en que la capacidad creativa del equipo logrará marcar la diferencia a largo plazo. En su opinión, las críticas de Mercedes son válidas, aunque no quitan mérito al esfuerzo diario que realiza el equipo para seguir cautivando al público.

La petición de María Patiño

Lejos de quedarse solo en la defensa de su trabajo, María Patiño decidió dar un giro en su respuesta, suavizando el tono y mostrando una actitud más conciliadora hacia Mercedes Milá. Reconoció que la competencia por atraer a más audiencia es constante y que el reto de ganar la aprobación de figuras icónicas como Milá es parte del juego televisivo. «Habrá que hacer más cosas para atraer a más público y también a Mercedes Milá. ¡Intentaremos atraparte!».

La sorpresa llegó cuando la presentadora de ‘Ni que fuéramos’ decidió invitar públicamente a Mercedes Milá a visitar el plató del programa. «Igual puedes ayudarnos a crecer», le sugirió. También ha destacado que el equipo trabaja con recursos limitados y que lo que logran hacer con esos medios es digno de admiración. «Lo que se hace en este plató con los recursos que tenemos es pura magia. Si se puede hacer mejor magia, estamos en ello».

¿Aceptará Milá la propuesta de visitar el programa y brindarles su consejo? Lo que está claro es que la petición de María Patiño no ha dejado indiferente a nadie.

¿Cómo empezó ‘Ni que fuéramos’?

El origen de ‘Ni que fuéramos’ se remonta al momento en que ‘Sálvame’ fue cancelado en 2023, tras 14 años de éxito en Telecinco. La decisión de la cadena de cerrar el programa dejó a muchos de sus colaboradores y directivos sin rumbo claro. Sin embargo, lejos de rendirse, el equipo decidió crear un nuevo espacio que tenía la ambición de aportar algo fresco a la parrilla televisiva. Así nació ‘Ni que fuéramos’, un magacín con un tono y estilo similares, pero con la promesa de evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos.

Desde su estreno, el programa ha generado opiniones divididas. Mientras que algunos ven en él una continuación natural de ‘Sálvame’, otros esperan que con el tiempo se diferencie más y proponga algo verdaderamente nuevo. Las críticas de Mercedes Milá no son las primeras, pero sí han sido las más contundentes.

Las palabras de María Patiño dejan entrever que el equipo de ‘Ni que fuéramos’ no está cerrado a la posibilidad de realizar cambios en su formato. La presentadora parece ser consciente de que, para seguir conquistando a la audiencia y ganarse la aprobación de figuras tan influyentes como Mercedes Milá. Ahora solamente hace falta conocer qué piensa la antigua líder de ‘GH’.