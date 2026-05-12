Sacyr, a través del consorcio SIS formado también por Fininc y junto a Abp Nocivelli, ha logrado hacerse con el contrato del proyecto concesional de la Nueva Ciudad de la Salud y la Ciencia de Novara en Italia, un complejo multifuncional que incluirá un nuevo hospital y un campus universitario, según ha anunciado a través de un comunicado. Este contrato prevé una inversión superior a los 525 millones de euros y cuenta con un plazo de construcción de cinco años.

En concreto, el proyecto ha sido adjudicado por Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carita di Novara, es decir, un organismo público de la Región del Piamonte. Entre las tareas que tendrá que llevar a cabo el consorcio formado por Sacyr se encuentran el diseño, financiación, construcción y mantenimiento durante 25 años del hospital.

El nuevo hospital sustituirá al actual, situado cerca del centro histórico de Novara y de la facultad de medicina universitaria. El complejo se distribuye en varios edificios dentro de una parcela de 325.000 metros cuadrados que dispondrá también de zonas verdes.

Además, contará con hospital, universidad, laboratorio, materno infantil, central tecnológico-energetica, edificio universitario, aparcamiento y guardería. En total, la construcción se concentrará en 200.000 metros cuadrados.

Proyecto de Sacyr

Este proyecto se convertirá en un centro de referencia médica y científica en el Norte de Italia y su estratégica ubicación dará servicio directo a alrededor de 170.000 personas e indirecta a más de 500.000 personas.

Las principales características de la construcción del proyecto incluyen 711 camas y 34 quirófanos, además de un hospital con una superficie de 117.000 metros cuadrados.

El complejo contará también con un edificio universitario de 24.000 metros cuadrados, un edificio de laboratorios de 16.000 metros cuadrados y un edificio materno-infantil de 14.000 metros cuadrados. A ello se suman una central tecnológica de 5.000 metros cuadrados, un aparcamiento de 25.000 metros cuadrados y un helipuerto.

Italia es un mercado prioritario para Sacyr, en el que, a través del consorcio SIS, cuenta con las concesiones del Parque de la Salud, de la Investigación y de la innovación de Turín, la autopista Pedemontana-Veneta, la autopista A-3 Nápoles-Pompeya-Salerno, la autopista A-21 Turín-Piacenza que incluye además la tangencial de Turín y otro cuatro tramos de autopista en los alrededores de la ciudad, y la autopista Via del Mare conexión A4 Jesolo.