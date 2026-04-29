Sacyr disparó su beneficio un 40% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta los 38 millones de euros, según ha informado la compañía este miércoles a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, la empresa propondrá a la junta general de accionistas elevar su dividendo considerablemente, desde los 0,045 euros por título en metálico distribuidos en 2025 hasta los 0,15 euros brutos por acción.

De esta forma, entre enero y marzo, el flujo de caja operativo de la compañía se situó en 223 millones de euros, lo que supone un incremento del 12% si se compara con el primer trimestre del año pasado, una vez deducida la contribución de la caja de los activos vendidos en 2025.

Por su parte, el Ebitda de Sacyr ha procedido en el 92% de activos concesionales, en su mayoría sin riesgo de demanda o con mecanismos de mitigación de ese riesgo. En concreto, esta variable aumentó un considerable 9%, hasta los 327 millones de euros.

Resultados de Sacyr

La cifra de negocios ha alcanzado ya los 1.116 millones de euros tras incrementarse un 5% en términos interanuales. En febrero, Sacyr firmó su primera concesión en Canadá, el Museo de Ciencias de Ontario, que se enmarca en la estrategia de crecimiento en países de habla inglesa. Este proyecto alcanza un importe de contrato de 645 millones de euros y tiene un plazo de concesión de 30 años.

Además, en el mes de abril se ha firmado el contrato de la concesión de la desaladora de Coquimbo (Chile), que requerirá de una inversión de 305 millones de euros.

La empresa pagó en enero un scrip dividend de una acción nueva por cada 80, o 0,049 euros por derecho. El 90% de los accionistas optó por cobrar en títulos de Sacyr.

La junta general de accionistas, previsiblemente, tendrá lugar el 4 de junio en segunda convocatoria y llevará en el orden del día la aprobación de dos dividendos en efectivo por un importe total de 0,15 euros, frente a los 0,045 euros en metálico pagados en 2025. De esos 0,15 euros, 0,10 euros serían pagaderos el próximo mes de julio y otros 0,05 euros, en enero de 2027.

De esta forma, la mercantil avanza en el cumplimiento del compromiso adquirido en el Plan Estratégico de repartir, al menos, 225 millones en caja entre 2025 y 2027.

La empresa cumplió en el primer trimestre con su objetivo de no superar una vez la ratio de deuda neta con recurso entre Ebitda con recurso más distribuciones concesionales de los últimos doce meses. Así, la deuda neta con recurso alcanzó los 289 millones de euros a cierre de marzo.

La compañía refinanció su préstamo sindicado, lo amplió hasta 600 millones de euros, 130 millones de euros más, redujo el precio y extendió el vencimiento a 2031, dos años más. Contó con el respaldo de 25 entidades financieras, lo que demuestra la confianza del mercado en la empresa.