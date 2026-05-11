Mazazo a un poderoso clan de la droga de Son Banya: al banquillos seis narcos por traficar con cocaína y cannabis

Son Banya vuelve a situarse en el centro de la actualidad judicial de Baleares. Un total de seis narcos, tres hombres y tres mujeres, pertenecientes a un clan del famoso poblado chabolista, conocido como el supermercado de la droga de Mallorca, se sentarán en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Palma como responsables de la distribución de importantes cantidades de cocaína y hachís en la isla.

Los hechos que se juzgan se remontan al año 2019. Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los procesados desarrollaron su actividad delictiva con especial intensidad entre los meses de mayo y octubre. Durante ese periodo, el clan habría convertido sus inmuebles en el poblado en puntos de venta estratégica, hasta que la intervención policial puso fin a sus operaciones en el último trimestre de aquel año.

En el marco de los registros efectuados en los domicilios de los sospechosos, las fuerzas de seguridad incautaron un total de 3.500 gramos de cannabis y 65 gramos de cocaína. Además de la droga, los agentes hallaron diversos útiles destinados a la manipulación, pesaje y dosificación de las sustancias, así como dinero en efectivo que, presuntamente, procedía de las transacciones efectuadas durante los meses de vigilancia.

Por ello, la Fiscalía solicita para los encausados penas que varían en función de su grado de responsabilidad y la gravedad de las sustancias con las que operaban. Para cuatro de los acusados, el Ministerio Público solicita una condena de cuatro años y seis meses de prisión. A esta pena se le suma una multa de 28.600 euros para cada uno, al considerarlos responsables de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

Por su parte, los otros dos procesados se enfrentan a una petición de dos años de cárcel y al pago de una multa que asciende a los 36.997 euros.

El juicio se celebrará este martes y miércoles a partir de las 10:00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.