La prensa de EEUU se rinde ante ‘Torrente presidente’: «Ninguna comedia del mundo ha tenido ese éxito»

El exitazo de Santiago Segura con Torrente presidente ya no se ciñe sólo a España, donde la película ha recuperado en menos de una semana la inversión de la producción. El brazo tonto de la ley se ha convertido en una verdadera atracción para los espectadores, gracias a los que ha logrado batir todos los récords imaginables para un estreno en salas, un hito que no ha pasado desapercibido para la prensa de Estados Unidos.

Torrente presidente ya ha superado, este jueves, los 10 millones de euros de recaudación y ha logrado lo que ninguna otra película de su género, destacan en EEUU: «Ninguna comedia para mayores de 16 años de Hollywood, España o cualquier otro lugar ha tenido ese estreno tan exitoso».

La prensa estadounidense subraya también que este récord de recaudación es el culmen de una franquicia «cuyas primeras cinco entregas ya acumularon 15 millones de espectadores (94,3 millones de dólares), desde que irrumpió en escena en 1998 con su primera película, con la que presentó a ex policía Torrente, un canalla machista, racista y bebedor».

Variety, uno de los medios especializados en cine más seguidos del país, analiza el éxito de la película, y lo atribuye, «al menos en parte», a «una novedosa estrategia de marketing», la de no publicar ninguna imagen ni revelar ningún cameo, además de publicar el tráiler cuatro días después del estreno.

Asimismo, resaltan el carisma del personaje, que hace gala de su «característica incorrección política», para hacer parodia de los gobernantes: «Eso no es nada comparado con la enorme incorreción en un número significativo de naciones de las más poderosas del planeta».

Por otro lado, destacan la buena acogida de Torrente presidente también por parte de la crítica, y no sólo de los espectadores. «Las reacciones han sido muy positivas», reseñan, entre otras muchas valoraciones: «La mejor película política del cine español en una década», «revolucionaria», «cargada de humor visceral». «Tras la proyección, el público estalló en aplausos, algo poco común en España», añaden sobre el pase al que acudió el periodista de Variety.

Finalmente, recogen que Torrente presidente ha marcado el mejor estreno para una película española desde Ocho apellidos vascos, Lo imposible y Torrente 4. En cuatro días, recaudó el 70% de la taquilla total de España: «Se encamina a alcanzar una recaudación final cercana a los 25 millones de euros (28,75 millones de dólares) (…) Si la película mantiene su buen ritmo durante la Semana Santa, experimentará un repunte».