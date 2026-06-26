‘Torrente Presidente’ llega al streaming tras recaudar más de 30 millones de euros: ¿logrará Santiago Segura conquistar también el mercado de las plataformas?

España puede haber cambiado en varias cosas desde el 2014, pero ciertas tendencias parecen entrelazadas de lleno con el sino de nuestro ADN cultural. Porque aunque pasen los años, seguimos bebiendo y comiendo lo mismo en los bares, disfrutando de las sobremesas y siendo uno de los pueblos más familiares y ociosos del viejo continente. Y del mismo modo, a nivel comercial y sin aparente explicación, siguen funcionando los productos audiovisuales de siempre. Una vez se entiende esto, ya no resulta tan sorprendente ver cómo una década después, otra entrega del maleducado y zafio inspector José Luis Torrente arrasa en la cartelera española. Tras un recorrido histórico por la taquilla patria, Torrente presidente llega al streaming dispuesta a romper también todas las estadísticas.

En una actualidad donde a la exhibición cinematográfica cada vez le cuesta más crear producciones rentables, Santiago Segura ha vuelto a demostrar una gran capacidad para dar con la tecla y atraer de forma masiva a los espectadores al patio de butacas. Un mérito enorme, sobre todo teniendo en cuenta cómo parecía haber dejado de lado el humor más políticamente incorrecto con el éxito de la saga Padre no hay más que uno, centrándose en la experiencia familiar en cines. No obstante, y siendo noticia cada semana desde su anuncio oficial, Torrente presidente aterrizó en la gran pantalla como un torbellino, cosechando más de 32 millones de euros y sobrepasando la barrera de los 3,8 millones de espectadores.

La sexta entrega de la franquicia es la cuarta película española más taquillera de todos los tiempos y, desde hoy, está disponible en exclusiva dentro del catálogo de Netflix.

‘Torrente presidente’ ya está disponible en Netflix

Pese a su incapacidad para hacer cualquier cosa bien, Torrente sigue convencido de ser un héroe nacional para su país. Por ello, cuando es persuadido para meterse en política, sus ocurrencias demagógicas y su populismo extremo lo llevan a convertirse en el líder del partido NOX. José Luís descubre que el mundo en el que acaba de entrar es perfecto para medrar y lo peor es que no anda nada desencaminado.

Con una canción original compuesta por el grupo Taburete y producida por el propio Segura, la trama de esta continuación tardía tiene en los cameos el pilar fundamental de su atractivo. No vamos a revelar ninguno, porque quizás esa es la esencia misma del reclamo del título y su capacidad para haber sido (otra vez) un fenómeno de masas.

¿Arrasará también en el streaming?

Logró conquistar la taquilla en un momento realmente complejo para la cartelera. Así que, si quitamos todas las barreras de tener que acudir a una sala, sólo colocándola a pocos pasos de reproducirse en cualquiera de nuestras pantallas domésticas, lo normal sería que Torrente presidente dominase el ranking del top 10 en España durante gran parte del verano. Superando por el camino a rom-coms internacionales como Turbulencia en la oficina u otras apuestas españolas de la talla de La desconocida.

¿Conseguirá Santiago Segura convertirse también en el rey del streaming?