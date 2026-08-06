Zendaya sobre Rosalía: «Aunque tuviera que insultarme en español, tengo que admitir que me encantó compartir escenas con ella»

La actriz Zendaya es sin duda una de las protagonistas de este verano. Con solo 29 años no solo aparece en La Odisea, la ambiciosa producción de Christopher Nolan en la que interpreta el papel de la diosa griega Atenea, sino que también es una de las protagonistas de la película Spider-Man: Brand New Day, la cual se estrenó en nuestras salas de cine el pasado 29 de julio. Dos películas que están compitiendo en la taquilla y en las que Zendaya no pasa desapercibida. Además la actriz es la protagonista de la serie Euphoria y ha sorprendido en su última temporada por la polémica escena que protagonizó con la cantante Rosalía en la que entre otras lindezas en español la llamó ‘hood rat’, algo así como rata callejera cuando mantienen una acalorada pelea. Zendaya ha confesado recientemente que no entendió nada de lo que le dijo Rosalía, que en esta serie interpretaba a Magick, una bailarina de pool dance y striper.

La actriz Zendaya ha llegado a decir lo siguiente sobre esta escena: «No tengo ni idea de lo que decía. Porque yo también le estaba gritando, no me acuerdo». Además ha explicado que cree que Rosalía es una artista con un talento increíble y, además, una persona encantadora. “Aunque tuviera que insultarme en español, tengo que admitir que me encantó compartir escenas con ella. Creo que incluso le daba un poco de apuro hacerlo y yo le decía: «No me lo voy a tomar como algo personal. Vamos, dime todo lo que tengas que decirme». Es muy talentosa, muy amable y todo lo que podrías esperar de alguien así», ha explicado en una entrevista en Fotogramas.

Su papel en la película Spider-Man: Brand New Day

El pasado 29 de julio se estrenó en las salas de cine de todo el mundo la película Spider-Man: Brand New Day, la última entrega de esta saga, que ha sido dirigida por Destin Daniel Cretton y ha contado con el guion de Erik Sommers y Chris McKenna. La acción se sitúa cuatro años después de Spider-Man: No Way Home de Jon Watts, la cual se estrenó en 2021, y está protagonizada por el protagonista que ahora combate solo el crimen a tiempo completo y habita una ciudad que ya no recuerda su nombre.

Los protagonistas de esta cinta de superhéroes son el actor Tom Holland que da vida a Peter Parker y la actriz Zendaya a Michelle «MJ» Jones-Watson. También en el reparto están los actores Sadie Sink como Jean Grey, Jon Bernthal como Frank Castle / Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk y Jacob Batalon como Ned Leeds.

El personaje de MJ Watson es una joven que estudia en la Midtown School of Science and Technology, igual que escuela que Peter y que se da cuenta en la película Spider-Man: Lejos de casa (2019) de que Peter Parker es Spider-Man.

Hay que recordar que al final de la película Spider-Man: Sin camino a casa, el Doctor Strange lanzó un hechizo para salvar al multiverso y logró que todo el mundo olvidase la identidad de Peter Parker. A raíz de esta circunstancia MJ no recuerda quién es Peter ni la relación amorosa que mantuvieron.

En la nueva película Spider-Man: Brand New Day la relación entre Spiderman y MJ está totalmente rota ya que se ha olvidado por el hechizo del Doctor Strange de lo que vivieron en el pasado. En esta nueva cinta MJ ha seguido con su vida y mantiene una nueva relación sentimental con Paul, papel interpretado por el actor Eman Esfandi.

Unos años frenéticos para Zendaya

Por lo tanto este 2026 hemos podido ver a la actriz en la tercera temporada de Euphoria y en las películas El drama, La Odisea y Spider-Man: Brand New Day. Además, en cuanto a las próximas producciones en las que veremos a Zendaya está Dune 3 que ha sido dirigida por Denis Villeneuve y se estrenará el próximo el 18 de diciembre en las salas de cine.

La actriz Zendaya volverá a interpretar el papel de Chani, la cual es una fiera guerrera fremen del planeta Arrakis que se convierte en el interés amoroso de Paul Atreides, el protagonista de esta saga. La película Dune 3 volverá a estar protagonizada por Timothée Chalamet y contará en el reparto con los actores Florence Pugh y Javier Bardem.

Debido al ritmo frenético de rodajes que ha mantenido los últimos años, la actriz Zendaya ha dejado caer que planea tomarse un descanso temporal de las pantallas en 2027. Los fans de la actriz se tendrán que conformar con ver a Zendaya en estas últimas producciones en las pantallas de cine y suponemos que próximamente en las plataformas de streaming.