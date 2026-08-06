Guía de experto para encontrar el bikini que más te favorezca: «Llevar una talla menos no estiliza»

Las temperaturas bajan, los escenarios cambian y el outfit evoluciona hacia escenarios más propios del imaginario veraniego. Porque donde antes había oficinas, ahora hay lugares con piscina, playa o cualquier otro entorno acuático. Por eso, donde había ropa de oficina, ahora hay ropa de baño. Mejor, ahora hay bikinis. Sin esta prenda no se comprende el verano y, por tanto, las expectativas por elegir el modelo perfecto son bastante altas. Porque podría entenderse incluso como el uniforme de las vacaciones. Llegan entonces las preguntas: ¿Cómo sé qué bikini me queda mejor? ¿Qué tengo que tener en cuenta para saber cómo elegir el más favorecedor? Si te han asaltado estas dudas, tómate estos consejos como tu manual para elegir el bikini que más te favorezca.

Siempre es mejor empezar una guía de estilo repasando qué es lo que has estado haciendo mal hasta ahora. La cuestión la resuelve rápidamente Lander Villar Plaza, Head of Design en Blue Banana, al afirmar que lo que no hay que hacer nunca al elegir un bikini es priorizar una tendencia frente a tu constitución. «El error más común es comprar un bikini únicamente porque está de moda o porque nos gusta cómo queda a otra persona. Cada cuerpo es diferente y un mismo patrón puede funcionar de manera muy distinta según la silueta».

También solemos fijarnos sólo en la estética y olvidarnos de aspectos más técnicos y que van a fomentar que ese bikini nos favorezca. Entre ellos, Lander destaca puntos como el ajuste, la sujeción o el uso que le vamos a dar. «No es lo mismo un bikini para estar en la playa que uno para ir a nadar». Si hablamos de los primeros, sí que podemos dejar que prime la estética, pero la base de un bikini para ir a nadar, surfear o hacer deporte parte de la ergonomía.

Por eso, lo primero es ver el uso real que vas a dar a ese bikini. En esta línea, a partir de ahí, «es importante valorar el nivel de sujeción que necesitamos, el tipo de tejido, la calidad de la confección y que la talla sea la adecuada». También conviene fijarse en pequeños detalles de diseño, «como el ancho de los tirantes, la posición de las costuras, si lleva forro, copas extraíbles o reguladores». Son elementos que, según el diseñador, marcan una gran diferencia tanto en comodidad como en durabilidad.

Elige tu estilo y talla

«Un bikini demasiado pequeño no estiliza más, sino que genera tensión donde no debería, mientras que uno demasiado grande pierde sujeción y no favorece la forma natural del cuerpo», explica Lander. Y esto es importante, porque en el bikini, la adaptación real al cuerpo se vuelve más importante que en cualquier otra prenda de verano.

Un bikini forma parte de un conjunto y la finalidad es mostrar cierto equilibrio entre las partes. A la hora de elegir la parte de arriba, «más que el tamaño del pecho, lo importante es encontrar un patrón que distribuya bien el peso y resulte cómodo durante todo el día». Una guía básica que detalla Lander es que en pechos pequeños «suelen funcionar muy bien los tops de triángulo, bandeau o balconette, ya que aportan un aspecto ligero y permiten jugar con detalles decorativos».

Para un pecho mediano, «existe mucha versatilidad y prácticamente cualquier patrón puede funcionar si ofrece un buen ajuste. Mientras que, para pechos grandes, normalmente recomiendo diseños con mayor estructura: copas más envolventes, aro cuando resulte cómodo, bandas inferiores más anchas y tirantes regulables. Todo ello mejora la sujeción sin renunciar al diseño».

Elige la parte inferior

«El corte de la braguita influye mucho en la percepción de las proporciones», apunta Lander. En ella, lo más importante de la braguita de bikini es su comodidad, «que la braguita se adapte correctamente sin marcar en exceso ni desplazarse al moverse», apunta Lander. Las braguitas con laterales muy finos «suelen alargar visualmente la pierna, mientras que las de laterales más anchos ofrecen una sensación de mayor estabilidad y cobertura». Otro aspecto es el tiro de la parte inferior. «El tiro bajo aporta un aspecto más desenfadado y deja más piel al descubierto; el tiro medio es el más versátil, porque equilibra comodidad y estética; y el tiro alto ayuda a definir la cintura, estiliza visualmente la zona del abdomen y suele alargar la figura».

En cuanto a la parte trasera, «una cobertura media suele ser la opción más versátil porque favorece a muchos tipos de cuerpo». Por el contrario, podría variar la silueta de forma errónea, ya que «los cortes excesivamente pequeños o muy cubiertos generan efectos muy distintos según cada persona».

Pero siempre el baremo que dictamine qué bikini te va a sentar mejor es tu fisionomía. En este sentido, «las piernas de corte alto, conocidas como high leg, y los laterales más estrechos generan un efecto óptico que alarga visualmente la pierna». Incluso también ayudan los diseños de tiro medio o alto cuando mantienen una línea limpia. En cambio, «los cortes muy rectos o los laterales muy anchos tienden a acortar ligeramente la pierna porque dividen visualmente la silueta», matiza.

Elementos que te ayudan a jugar con el volumen

No todo es esconder o aumentar. Pero si hay determinadas áreas del cuerpo que quieres potenciar o minimizar para poder dar más equilibrio al conjunto y conseguir sentirte más segura, los propios bikinis incorporan elementos que te van a ayudar a hacerlo. No son reglas absolutas, pero los fruncidos, volantes o lazos son herramientas de diseño que ayudan a crear determinados efectos ópticos, porque modifican la percepción visual del cuerpo.

Lander explica que «los volantes, las texturas marcadas, los frunces o los estampados grandes suelen aportar sensación de volumen y atraer la mirada hacia esa zona». Por el contrario, «los colores lisos, especialmente los más oscuros, los tejidos más limpios y los diseños sencillos generan un efecto visual más uniforme y discreto».