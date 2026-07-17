Pipi Estrada vuelve a OKDIARIO para dar unas notas de la semana muy especiales. En la previa de la gran final del Mundial, el periodista deportivo da todo su apoyo al equipo de Luis de la Fuente, al que da la matrícula de honor. Las notas vuelven a ser íntegramente del Mundial. «¡Vamos, España!», grita Pipi Estrada como todos los españoles para esta gran final.