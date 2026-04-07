Alerta por plaga de la mosca negra en Madrid: aviso por picaduras en estas zonas de riesgo en la comunidad

Con el buen tiempo, sabemos que los insectos como los mosquitos vuelven cada año, pero también la mosca negra, que de hecho ya forma parte del paisaje en algunas zonas del río Manzanares en Madrid. Es decir, que no es algo nuevo, pero sí lo suficientemente molesto como para que el Ayuntamiento mantenga activo su control.

Por eso, estos días se ha puesto en marcha de nuevo la campaña de vigilancia, con la idea de adelantarse a posibles aumentos de población de mosca negra en la zona del Manzanares. No se trata de una situación alarmante, pero sí de un seguimiento constante para evitar problemas mayores, sobre todo en los puntos donde suele aparecer con más facilidad.

Arranca la campaña de control de la mosca negra en el río Manzanares

El Ayuntamiento de Madrid a través del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha vuelto a activar el dispositivo de control de la mosca negra en el Manzanares, un programa que lleva funcionando desde hace varios años y que ya forma parte de la rutina cuando llega esta época. La coordinación corre a cargo de distintas áreas municipales, que trabajan juntas para vigilar cómo evoluciona la presencia de este insecto. No es una intervención puntual, sino un seguimiento continuo que se ajusta según lo que va pasando en el río.

Y es que si se mira lo que ocurrió el año pasado, el balance fue bastante positivo. Apenas hubo avisos por picaduras y, en general, la presencia de mosca negra fue menor que en etapas anteriores. Parte de esa mejora tuvo que ver con el clima, ya que se dio una primavera más lluviosa de lo habitual y un verano con temperaturas altas mantenidas, algo que influyó en el desarrollo de estos insectos. Aun así, desde el Ayuntamiento no se confían. Cada año es distinto y, aunque ahora mismo no haya incidencias importantes, el seguimiento sigue siendo necesario.

Los puntos donde se concentra el problema

No todo el río presenta la misma situación. Hay zonas donde la mosca negra aparece con más frecuencia, sobre todo por las condiciones del agua y la vegetación, de este modo, el control se centra en el tramo que va desde El Pardo hasta el sur de la ciudad, incluyendo áreas como Villaverde o Villa de Vallecas. Dentro de ese recorrido, hay puntos más sensibles.

Se vigilan especialmente lugares como el azud de El Pardo, la zona de Fuentelarreina, el entorno del Puente de los Franceses o las áreas cercanas a la Caja Mágica. Son espacios donde ya se ha detectado actividad en otras ocasiones y donde se presta más atención.

Cómo se intenta frenar la mosca negra

El trabajo no consiste sólo en aplicar productos. Hay varias líneas de actuación que se combinan según cada caso. Por un lado, se elimina parte de la vegetación que crece en contacto con el agua. Esa vegetación es clave para las larvas, así que reducirla ayuda a limitar su desarrollo. Por otro, se aplican tratamientos larvicidas biológicos, que actúan directamente sobre las larvas sin afectar al resto del entorno. Es una intervención bastante controlada y ajustada a lo que se detecta en cada momento.

Un control que se adapta según el río

Uno de los factores que más influye es que el río no es igual en todos sus tramos. Hay zonas más profundas, otras con más corriente, algunas con más vegetación y todo eso cambia bastante el comportamiento de la mosca negra. Por eso, no se actúa de la misma manera en todos los puntos y de hecho, se hacen inspecciones previas para ver dónde hay más presencia y, a partir de ahí, se decide cómo intervenir.

Después de cada tratamiento, se vuelve a revisar la zona para comprobar si ha funcionado. Ese seguimiento permite ajustar lo que se hace en cada momento, sin aplicar medidas innecesarias.

Por qué aparecen más en algunos lugares

La vegetación es uno de los factores principales, ya que las larvas se desarrollan en esas zonas donde hay contacto directo con el agua, así que cuanto más crecimiento haya, más fácil es que aumente la población. A eso se suman otros elementos como el caudal del río o las condiciones climáticas. No es algo uniforme de modo que hay tramos donde prácticamente no hay problema y otros donde sí se repite cada año. Esa diferencia es precisamente lo que permite centrar los esfuerzos en puntos concretos, en lugar de actuar de forma generalizada.

Se mantiene la vigilancia de cara a los próximos meses

El plan es continuar con este seguimiento durante los meses en los que la actividad es mayor, normalmente entre abril y noviembre. De este modo, se mantendrán recursos similares a los del año pasado, con la idea de seguir en esa línea de control que ha dado buenos resultados. No se esperan grandes cambios, pero sí una vigilancia constante para evitar que la situación se complique.

En cualquier caso, desde el Ayuntamiento insisten en que no hay motivo de alarma. Se trata de una actuación preventiva, de las que se repiten cada año, para mantener la presencia de la mosca negra en niveles bajos y evitar molestias mayores.