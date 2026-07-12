Bellingham responde a Tuchel: «Quizás no sabe lo que es jugar contra estos equipos»

En medio del júbilo y la celebración de Inglaterra, que logró tumbar a una ruda y sólida Noruega en cuartos de final del Mundial 2026 para plantarse en las semis ante Argentina, hubo también espacio para la hostilidad que, para sorpresa de muchos, presenta el vestuario inglés. Tras una declaraciones de su seleccionador Thomas Tuchel, en el que aludió a la «suerte» para pasar de ronda, Jude Bellingham no se mordió la lengua y respondió con dureza.

Bellingham fue el gran protagonista de la noche, autor de los dos goles que llevaron a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026. Sus dos goles, uno al borde del descanso y otro en el arranque de la prórroga, lograron remontar el tanto inicial de los noruegos, obra de Schjelderup.

Tras el pitido final, ante los micrófonos de la prensa, el alemán Thomas Tuchel reconoció que no salió contento por cómo jugó su equipo. «Hemos hecho el partido muy difícil. El resultado es fantástico, pero no estoy contento con el rendimiento», destacó el seleccionador inglés, autocrítico pese al pase a semifinales, señalando que la suerte jugó a su favor para tumbar a Noruega: «El compromiso está ahí, pero está siendo muy difícil la manera en la que jugamos. Lentos, errores técnicos, no hemos jugado rápido, no hemos jugado repetitivo… hemos tenido suerte».

Las palabras del seleccionador llegaron pronto a oídos de Jude Bellingham, protagonista en zona mixta por sus dos goles y uno de los encargados de hablar con la prensa tras la victoria. El jugador del Real Madrid, cuestionado por las palabras de Tuchel sobre cómo jugaron, su rendimiento y ese condicionante de «suerte» que les permitió pasar de ronda, no se mordió la lengua.

«Creo que el juego se divide en muchas facetas diferentes. Algunas son técnicas, otras tácticas, y para mí la más importante es la psicológica: cómo gestionas los contratiempos, cómo afrontas la adversidad», comenzaba respondiendo Bellingham, coherente con el desempeño propio y de sus compañeros ante una Noruega que no les puso fácil el pase: «Este equipo ha demostrado una vez más que sabe hacerlo. Es una habilidad y una cualidad muy valiosa de cara a esta fase del torneo».

Pero Bellingham no dejó ahí el tema. La dureza con la crítico Tuchel el juego de Inglaterra minutos después de lograr el pase enfureció al bigoleador, que no dejó pasar el tema: «Quizás él –en relación al seleccionador– no sabe lo que supone jugar en esas condiciones contra jugadores como Erling Haaland, Odegaard, Nusa o Sorloth…».

Las palabras de Bellingham fueron rápidamente interpretadas como una alusión a la pobre carrera como jugador del alemán, que solamente llegó a jugar en la segunda división alemana ocho partidos.

«No es un rival fácil. Creo que hemos intentado crear un entorno positivo y debemos seguir haciéndolo de cara a las semifinales», insistía Bellingham sobre Noruega y el carácter que sacó Inglaterra: «No puedo elogiar lo suficiente a los chicos. No vas a ganar todos los partidos moviendo el balón y completando mil pases. A veces tienes que ganar de una manera más sufrida, y eso es exactamente lo que hemos vuelto a hacer esta noche».