La FIFA aclara que el primer gol de Bellingham no tocó la spider cam gracias al «latido del balón»

Polémica Mundial en el Noruega – Inglaterra de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 en Miami. Un partido que tuvo acciones de todo tipo, pero hubo una, más que curiosa, que no se vio por televisión en directo y que tampoco el VAR pudo captar. El primer gol de Jude Bellingham antes del descanso no debió subir al marcador porque la pelota toca en el cable de la spider cam y cambia la dirección de la pelota. El seleccionador noruego sí lo protestó, pero nadie le hizo caso en el cuerpo arbitral.

Nadie se dio cuenta en directo y es una de las jugadas más curiosas y polémicas de este Mundial 2026. Jude Bellingham empató el partido ante Noruega antes del descanso con un golazo. Pero en el inicio de la jugada sucedió una acción de la que nadie se percató.

Nyland saca de portería en largo y la pelota, sin que nadie se dé cuenta, toca en el cable de la spider cam y cae antes sobre el terreno de juego. La pelota le cae a Elliot Anderson y cambia de posesión por ese toque. Ahí debió pararse el juego, pero nadie se percató del toque.

La jugada terminó en el gol de Bellingham que puso el 1-1 en el marcador. El VAR tampoco vio la acción a pesar de las protestas del seleccionador noruego. El gol subió al marcador y las televisiones inglesas desvelaron esta polémica durante la segunda parte. El escándalo está servido en la Copa del Mundo.

El 1-1 de Inglaterra no debería haber subido al marcador, ya que golpea en el cable de la cámara justo antes de que el balón vuelva a caer al suelo. Ese balón que detectaba cada pequeño toque… Y justo este no le ha detectado. En fin, qué vergüenza. pic.twitter.com/Onabigetct — Iván (@IvaanBlanco26) July 11, 2026

Una vez visto la que se había formado, la FIFA emitió un comunicado para señalar que el chip que lleva integrado la pelota del Mundial no reflejó ningún movimiento en ese momento, por lo que no pueden reflejar claramente si la pelota tocó en ese cable o no.

«Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el «latido del balón» cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón», explicó la FIFA en un comunicado oficial.