El VAR anula un gol a Noruega por empujón de Haaland antes de sacar un córner… y lo tienen que repetir

El VAR llamó a Turpin para que anulase el segundo gol de Noruega al inicio de la segunda mitad, obra de Heggem, en el duelo de cuartos de final del Mundial 2026 contra Inglaterra en Miami por un empujón de Haaland a Elliot Anderson previo a sacar un córner. El colegiado francés anuló el gol e hizo repetir el saque de esquina. Una acción perfectamente arbitrada con ayuda del VAR.

Las polémicas se le acumularon a Turpin durante el Noruega – Inglaterra de cuartos de final de la Copa del Mundo en Miami. Pero con ayuda del VAR, todas las arbitró a la perfección. En el primer tanto noruego, Kane pidió una falta inexistente. Antes del descanso, se le anuló un tanto a los ingleses por claro fuera de juego. Y luego llegó el gol anulado a los vikingos.

Corría el minuto 56 en Miami cuando Heggem, tras cazar a puerta vacía un rechazo de Pickford, ponía a Noruega por segunda vez por delante en el marcador al inicio del segundo tiempo. Pero el VAR llamó a Turpin.

Había falta de Haaland sobre Elliot Anderson. El delantero vikingo le empuja claramente, pero la acción se produce antes de que el balón se pusiese en juego. Por lo tanto, Turpin decidió anular el gol y repetir el saque de esquina. No hubo casi protestas y el partido siguió su curso con normalidad.