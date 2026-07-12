El plan de Tuchel anula a Haaland

El plan de Thomas Tuchel salió a la perfección para Inglaterra y logró anular por completo a Erling Haaland. La bestia noruega no apareció en todo el partido y su seleccionador incluso lo quitó en el descanso de la prórroga. Guehi y Stones, compañeros en el City del ariete vikingo, lograron sacarlo del encuentro con una actuación defensiva de matrícula de honor.

Se acabó el gran Mundial de Haaland. Siete goles con una Selección que nadie esperaba que pudiese llegar a unos cuartos de final cargándose a Brasil. El delantero noruego hizo un campeonato bestial, pero ante Inglaterra no pudo aparecer. Sus dos compañeros del City le hicieron desaparecer. Pero su Copa del Mundo ya es histórica.

Blandito Haaland

Erling Haaland, ese ‘monstruo’ que asustó a toda Inglaterra en la previa, sacó su mejor sonrisa antes de salir al terreno de juego mientras se abrazaba con todos los amigos y compañeros que tiene en la Selección inglesa. Por un momento era un personaje de la película Monstruos S.A. Puede dar miedo, pero en ese momento era amigable y cariñoso.

La primera mitad de Haaland en Miami no fue la mejor. Pero es que el delantero vikingo no necesita hacer buen partido para ser determinante en el mismo. Esa es su gran cualidad. Lo hizo ante Brasil y buscó repetirlo ante los Three Lions.

Haaland conoce bien el fútbol inglés, pero la pareja de centrales que formó Tuchel le conoce aún mejor. Stones y Guehi, compañeros en el City, tenían la misión de detener a la bestia. Su primer aviso llegó a la media hora con un gran cabezazo que atrapó Pickford. En el gol noruego no se necesitó su ayuda y justo antes del descanso se pegó un cabreo importante con Sorloth por no recibir su pase en una contra clara donde estaba solo.

El inicio de la segunda parte para Haaland fue peor incluso. No tenía el día. Noruega marcó el segundo gol del partido en los primeros minutos del segundo acto, y el VAR entró a anularlo por un empujón de Haaland sobre Elliot Anderson. Una impudencia tremenda de la bestia con una acción demasiado descarada. También un punto de mala suerte, porque es justo antes de sacar un córner y la acción justo termina en gol sin su participación. El plan de Tuchel estaba funcionando.

No apareció más Haaland. Ni para bien ni para mal. Su seleccionador lo quitó del campo en el descanso de la prórroga con Noruega perdiendo cuando se dio cuenta que no era su partido. El plan de Tuchel con Guehi y Stones encima salió perfecto para los Three Lions. Lograr anular a la bestia no es sencillo. Inglaterra lo logró y está en semifinales. Adiós y gracias por este bendito Mundial, Erling.