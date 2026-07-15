Qué partido se juega hoy, miércoles 15 de julio, de las semifinales del Mundial 2026: horario y dónde verlo por TV en directo gratis

El Mundial 2026 entra en su recta final, nunca mejor dicho. Inglaterra y Argentina se citan en el Estadio de Atlanta para jugar un partidazo que corresponde a las semifinales de la Copa del Mundo. Sólo uno de ellos podrá avanzar de fase y plantarse en el choque decisivos del próximo domingo para pelear por el trofeo dorado, mientras que el otro se va a tener que conformar con jugar el sábado el duelo por el tercer y cuarto puesto.

Qué partido de semifinales se juega hoy, miércoles 15 de julio, en el Mundial 2026

Inglaterra – Argentina

Hoy, miércoles 15 de julio, se juega la segunda semifinal del Mundial 2026. El choque lo protagonizarán Inglaterra y Argentina y se jugará en el Estadio de Atlanta. Es, sin duda, uno de los choques más emocionantes que se podían producir en la Copa del Mundo por la historia que tienen estos dos países en sus enfrentamientos a lo largo de las últimas décadas. Por un lado estará la albiceleste liderada por Leo Messi, que no ha conseguido convencer. Por el otro, los Three Lions de Jude Bellingham y Harry Kane, que buscarán llevarse el triunfo para pelear el domingo por el título.

Inglaterra – Argentina. Miércoles 15 de julio a las 21:00 horas. Estadio de Atlanta.

Dónde ver hoy por TV hoy el partido de semifinales del Mundial 2026

A estas alturas del Mundial 2026 hay poco que explicar sobre cómo poder ver por televisión en directo los partidos de la Copa del Mundo. Dazn compró íntegramente en exclusiva los derechos televisivos para retransmitir del primer al último choque del torneo. Eso sí, RTVE también ha estado presente en España, ya que ha emitido todos los duelos de la selección española y también con el duelo más destacado de cada día.

Este miércoles 15 de julio vamos a poder disfrutar del último partido de las semifinales del Mundial 2026, que es este Inglaterra – Argentina que se jugará en el Estadio de Atlanta. El choque se va a poder ver por televisión en directo mediante Dazn y también gratis y en abierto por La1. Con las aplicaciones de estos dos medios se podrá ver en streaming y en vivo online a través de un teléfono móvil, de una tablet y de un smart TV.

También vamos a recordar que en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre lo que ocurra diariamente en la Copa del Mundo, especialmente en este tramo final. Tenemos un enviado especial para traer ofrecerles a nuestros lectores las mejores noticias. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Inglaterra – España de las semifinales del Mundial 2026 y cuando acabe publicaremos la crónica de lo que haya sucedido en el Estadio de Atlanta.