Un edificio de tres plantas se derrumba en Benetúser (Valencia) sin registrar víctimas: los vecinos fueron desalojados a tiempo

Un edificio de tres plantas ha colapsado y se ha derrumbado en la calle Pintor Sorolla con avenida Alfafar de la localidad de Benetúser, en Valencia. El derrumbe no ha provocado víctimas.

La Policía Local ha recibido un aviso por la caída parcial de la fachada y una fractura en la misma. El edificio se ha comenzado a caer desde el primer piso. Según han explicado, posiblemente se debe a la obra colindante que se encuentra en curso.

Los agentes, al llegar a la zona, han conseguido desalojar el edificio antes de que se derrumbara. No se han registrado víctimas. El edificio se derrumbó, según Levante-Emv, 20 minutos después de que los vecinos desalojaran sus viviendas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos, Guardia Civil y Policía Local. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha expresado su ánimo a las familias afectadas. «Seguimos con atención lo ocurrido, donde se ha desplomado un edificio de tres alturas, sin tener que lamentar víctimas», ha dicho.