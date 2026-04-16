Los dos ocupantes de una avioneta han resultado heridos tras sufrir un aparatoso accidente al aterrizar de emergencia en un campo de cultivo del municipio de Alcorcón (Madrid). El suceso ha tenido lugar alrededor de las 14:40 horas de este jueves.

La avioneta del accidente acababa de despegar del aeropuerto de Cuatro Vientos cuando ya sufrido varios problemas técnicos y se ha visto obligada a aterrizar de emergencia un campo de cultivo cercano, donde ha terminado volcando. Hasta allí han acudido los equipos de salvamento.

En el interior de la avioneta del accidente viajaban dos ocupantes que han salido por sus propios medios. Un Equipo del SUMMA 112 les ha atendido en el lugar por heridas de carácter leve y ambos han rechazado el traslado a un centro hospitalario.

En el rescate han intervenido bomberos de Alcorcón , bomberos de Madrid, Cruz Roja y policía local.