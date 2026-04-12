La colaboración ciudadana y la rápida intervención de un equipo del SAMUR-Protección Civil han evitado en el último momento la muerte de un hombre de 73 años, atragantado. El anciano había entrado en parada cardíaca por un trozo de carne que le había obstruido las vías respiratorias cuando estaba en un restaurante de Madrid.

El anciano estaba comiendo con su familia en la cafetería del Corte Inglés de la calle de Goya, en Madrid, cuando alrededor de las 14:35 horas comenzó a sentirse indispuesto y con problemas para respirar.

Familiares y testigos practicaron al hombre atragantado los primeros auxilios para casos de atragantamiento, mientras pedían ayuda al SAMUR que ha trasladado a un equipo de inmediato hasta la zona.

La víctima había entrado en parada

A su llegada, el equipo del SAMUR-Protección Civil ha comprobado que la familia del hombre atragantado ha comenzado con las maniobras de desobstrucción mientras otros testigos le practicaban las maniobras de RCP.

En ese momento, el paciente respiraba aunque estaba inconsciente y había entrado en parada cardiorrespiratoria. Tras estabilizado, el SAMUR ha trasladado a la víctima con pronóstico reservado al Hospital de La Princesa