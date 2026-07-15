Los menores de 40 años de Baleares ya pueden pedir los 10.000 euros de ayuda del Govern para comprar una vivienda. La convocatoria se enmarca en las medidas impulsadas por el Govern a través del plan de choque para favorecer el acceso a la vivienda a los residentes en las Islas, que incluye ayudas para la compra y para el alquiler de vivienda, así como reducciones fiscales y otras iniciativas de apoyo. Los perceptores tienen que ser residentes en Baleares desde hace al menos cinco años.

Con un presupuesto de seis millones de euros, la convocatoria es para el periodo 2026-2027 y se trata de la primera línea de ayudas autonómica, dotada únicamente con fondos propios del Govern, destinada a la compra de vivienda, situada en el archipiélago y destinada a ciudadanos residentes con un mínimo de cinco años de empadronamiento.

«Es un paso más en el plan para hacer frente al problema de la vivienda, con más ayudas, más medidas y más facilidades para acceder a una vivienda para jóvenes y residentes, para la gente de aquí», ha manifestado el conseller durante la rueda de prensa.

Las ayudas se dirigen a personas físicas de hasta 40 años, incluidos, que hayan residido de forma continuada en Baleares durante al menos cinco años y que hayan adquirido o se encuentren en proceso de comprar una vivienda en el archipiélago desde el 1 de enero de 2026.

Por tanto, con carácter retroactivo, el Govern financiará compras de vivienda realizadas este año para jóvenes residentes en municipios de las Islas.

La convocatoria se abre este viernes a las 00.00 horas para el periodo 2026-2027 y podrán acogerse a ella viviendas objeto de compraventa durante este año y el próximo. Por ello, el periodo de solicitudes que se inicia este 17 de julio permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2027 o hasta el agotamiento del crédito.

Las solicitudes se resolverán por orden de entrada y, si fuera necesario, se estudiará una posible ampliación de las ayudas. La subvención será de 10.000 euros por vivienda y, en los casos en que la vivienda tenga dos cotitulares, el importe se distribuirá proporcionalmente de acuerdo con el porcentaje de propiedad de cada uno.

Ingresos

El Govern ha destacado que la suma de las diversas medidas del Govern para facilitar la compra de vivienda a los jóvenes permite ahorros en la adquisición del inmueble a partir de cerca de 80.000 euros —para personas de entre 36 y 40 años— y de hasta más de 93.000 euros —en el caso de menores de 30—, tomando como referencia la compra de una vivienda de 290.000 euros e incluyendo la nueva ayuda directa y las reducciones fiscales del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y de actos jurídicos documentados (AJD) y el aval de la entrada para la constitución de un préstamo hipotecario a través del programa Nova Hipoteca Jove.

Entre las condiciones de la nueva convocatoria de ayudas, se establece que los solicitantes deberán acreditar unos ingresos iguales o inferiores a 6,5 veces el IPREM, con los incrementos previstos según la unidad familiar o situaciones de discapacidad.

Así, los ingresos de las personas solicitantes no podrán superar los 54.700 euros con carácter general, con incrementos (7 veces el IPREM, 58.800 euros) en casos de familias numerosas de categoría general, personas con discapacidad o víctimas del terrorismo; y superiores (7,5 veces el IPREM, 63.000 euros) en los casos de familias numerosas de categoría especial, víctimas de violencia de género o personas con un grado de discapacidad superior al 33%.