Sánchez sigue castigando a Baleares e impide a Prohens aumentar los beneficiarios de las ayudas al alquiler

El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su castigo a Baleares e impide al Govern de Marga Prohens aumentar los beneficiarios de las ayudas al alquiler residentes en las Islas, como desde el otoño de 2024 lleva reclamando el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.

Han pasado ya casi dos años y, pese a sucesivos requerimientos del Ejecutivo balear para que el nuevo Plan Estatal de Vivienda permita incrementar los precios máximos de los alquileres que pueden optar a las ayudas para el alquiler, el Gobierno socialcomunista sigue haciendo oídos sordos a esta reclamación. Pero ni hay plan, ni aumento de renta para incrementar los 4.000 beneficiarios actuales de estas subvenciones.

En estos momentos, el techo máximo de alquiler autorizado por Sánchez es de 900 euros mensuales, algo que en las islas es imposible de conseguir, dado que es una de las comunidades autónomas con el precio de venta y alquiler más caro de España.

De ahí que el Ejecutivo de Prohens haya exigido en numerosas ocasiones que se valore la posibilidad de elevar este umbral para poder incluir los alquileres de entre 1.200 y 1.400 euros mensuales, dado que los precios de la vivienda se han incrementado de manera continuada y conseguir un piso en Baleares por menos de ese precio es misión imposible.

Pero aunque el Ejecutivo central de Sánchez, ya sumido en un constante bloqueo político por su cada vez más franca y notoria minoría parlamentaria en el Congreso, habría abierto las puertas a revisar los topes en ese desconocido Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, la realidad es que, a la hora de la verdad, nada de nada.

De hecho, ya se ha consumido el primer trimestre del año, y aún no lo ha llevado ni al Consejo de Ministros para su aprobación. Una vez que eso suceda, ese incremento del techo de renta se tendría que negociar en un convenio posterior con la comunidad autónoma, lo que, dadas las fechas preelectorales en que se mueve la política española, todo hace indicar que no será realidad esta legislatura.

Esta misma semana el Govern de Prohens resolvía el primer pago de las ayudas al alquiler de vivienda de 2025 por un importe de 1,6 millones de euros, dirigido a 662 personas beneficiarias, y volvía a recordar que esos 900 euros al mes como máximo de renta es una cuantía insuficiente, teniendo en cuenta la situación de la vivienda en el archipiélago, tal como ha trasladado el Govern reiteradamente al Gobierno central.

A este permanente ninguneo se suma la parálisis legislativa de un Gobierno de Sánchez que, como esta misma semana lamentaban también las inmobiliarias de Baleares agrupadas en ABINI, tiene bloqueadas más de una docena de medidas anunciadas, incluyendo incentivos fiscales al alquiler, regulación de alquileres de temporada o desarrollo de nueva vivienda.

«Baleares no puede esperar a que se resuelvan los bloqueos políticos en Madrid», advertían estos empresarios. «Necesitamos medidas que se ejecuten, no titulares. “Cada mes que pasa sin actuar, el problema se agrava y más residentes quedan fuera del mercado», afirmaba el presidente de la entidad, Daniel Arenas, que recordaba que «la ciudadanía clama por actuación real y urgente», algo que a Sánchez, al PSOE y a sus socios de Gobierno en general, parece que les trae al pairo.