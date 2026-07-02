Sánchez mantiene en mínimos las ayudas al alquiler en Baleares: sólo para pisos de 900 euros al mes

El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene en mínimos las ayudas al alquiler para jóvenes en Baleares: sólo para pisos de 900 euros al mes cuando el alquiler medio mensual en Baleares ronda los 1.676 euros al mes, ignorando la solicitud realizada por el Govern para incrementar ese límite de renta de las viviendas y que más inquilinos puedan beneficiarse de estas subvenciones.

La convocatoria que el Ejecutivo autonómico abrirá el próximo mes de septiembre, periodo de solicitudes para optar a la nueva convocatoria de las ayudas del Bono Alquiler Joven, para los años 2026 y 2027, mantiene las mismas condiciones de las anteriores, establecidas por el Gobierno central a través de un Real Decreto estatal del año 2022. Por ello, a estas ayudas sólo se pueden acoger contratos de alquiler de viviendas de hasta 900 euros mensuales y de alquiler de habitaciones de hasta 450 euros mensuales.

El Govern ha recordado que, teniendo en cuenta la realidad del mercado en las Islas, se ha reclamado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana un aumento de estos límites de precios para llegar a más jóvenes en próximas convocatorias, tal como se planteará en las líneas de ayudas derivadas del nuevo plan estatal de vivienda.

Pero pese a que han pasado ya casi dos años de los sucesivos requerimientos realizados por el Ejecutivo balear para que el nuevo Plan Estatal de Vivienda permita incrementar los precios máximos de los alquileres que pueden optar a las ayudas para el alquiler, el Gobierno socialcomunista sigue haciendo oídos sordos a esta reclamación.

Esa nueva convocatoria se destinará a cubrir parte de los gastos de las 24 mensualidades de alquiler de los años 2026 y 2027 —el periodo subvencionable es a partir del día 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2027— y tiene un presupuesto de 4,8 millones de euros de fondos estatales.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) de este jueves recoge la publicación de las bases y la nueva convocatoria, y el plazo para presentar solicitudes estará abierto del día 1 al 30 de septiembre.

Las ayudas del Bono Alquiler Joven de 250 euros al mes por persona y con un máximo de 6.000 euros en los dos años de la convocatoria, tienen como objetivo facilitar que los jóvenes de hasta 35 años y que cumplan con los requisitos puedan optar a una vivienda o habitación en régimen de alquiler.

Requisitos

La nueva línea del Bono Alquiler Joven 2026-2027 mantiene los mismos requisitos de convocatorias anteriores y otras condiciones. Así, estas ayudas no son compatibles con las ayudas ordinarias al alquiler, con la intención de poder dar cobertura a un número mayor de beneficiarios.

En cuanto a los requisitos, las personas solicitantes deberán tener la nacionalidad española o residencia regular en España; tener hasta 35 años; ser titulares de un contrato de alquiler de vivienda de máximo 900 euros al mes o de habitación de un máximo de 450 euros al mes; sus ingresos anuales, o los de la unidad de convivencia, no podrán ser superiores a tres veces el IPREM, no podrán tener en propiedad ninguna vivienda y deberán estar al corriente de pago de las rentas del contrato de alquiler.