La Comunidad de Madrid critica que el Gobierno vote contra el presupuesto del Consorcio Regional de Transportes

La Comunidad de Madrid denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez ha votado este martes en contra de una inversión de más de 3.100 millones de euros para financiar casi 1.800 millones de viajes del transporte público madrileño: metro ligero, metro, todos los buses urbanos e interurbanos, cercanías y el tranvía de Parla y EMT también.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, asegura en sus redes que el Gobierno ha votado e contra del presupuesto del Consorcio Regional de Transportes de Madrid para 2026.

Sostiene el también portavoz del Gobierno, tras la votación, que «la vergüenza de ser la Administración que menos aporta ha debido impedirles votar a favor».

Además, Miguel Ángel García Martín denuncia que «desde que Sánchez es presidente, el Gobierno nunca ha incrementado su aportación ordinaria para financiar el transporte en Madrid, que representa poco más del 6% del total de aportaciones de las Administraciones públicas», asegura el consejero Miguel Ángel García Martín, que asegura también que «sólo la Comunidad de Madrid está cubriendo casi el 80% de la financiación».

Miguel Ángel García Martín lanza un puya al ministro de Transportes, Óscar Puente, de quien dice que «el compromiso de Óscar Puente con las redes sociales es absoluto, pero con la financiación del transporte público en Madrid es prácticamente nulo».