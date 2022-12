¿Pasear a pie por una montaña rusa? Esta atracción te va a dejar sin palabras

Uno de los grandes atractivos que tienen los parques de atracciones son las montañas rusas ya que suelen llevarnos en un viaje emocionante que dependiendo de la altura puede llegar a provocar no sólo emoción sino también algo de miedo. Para aquellos que temen subirse a una montaña rusa, quizás les interese conocer la más curiosa de todas en el mundo ya que no tienes que subirte a ella montado en un cochecito o tren sino que la debes recorrer andando. No te librarás de las alturas pero no sentirás tanta velocidad. Descubramos a continuación, cómo es pasear a pie por una montaña rusa con la atracción de Europa te va a dejar sin palabras.

La montaña rusa que se recorre a pie

La montaña rusa más sorprendente de todas se puede recorrer a pie y recibe el nombre de Tiger and Turtle magic mountain. Una montaña rusa que destaca en el paisaje de Wanheim (Duisburg, Alemania) pero que en realidad es una obra de arte del dúo Heike Mutter y Ulrich Genth inaugurada en noviembre de 2011 en el Angerpark, el parque de la ciudad.

Los visitantes, después de haber subido a la colina artificial llamada Heinrich-Hildebrand-Hohe , pueden subir hasta una altura de 25 metros pero sin necesidad de recorrer la vía giratoria a toda velocidad sentados en el tren clásico de todas las montañas rusas, sino que pueden hacerlo andando.

Duisburgo y su montañas rusa

Tiger and Turtle es paradójicamente un himno a la lentitud: aparentemente tan rápida como un tigre, ¡hay que disfrutarlo al ritmo de una tortuga!. La montaña rusa peatonal está teniendo un éxito increíble entre los visitantes (40 personas a la vez) que no pueden esperar para trepar por descensos, subidas empinadas y curvas parabólicas escalando 220 metros de longitud incluso donde parecería imposible.

Gracias a una solución arquitectónica verdaderamente ingeniosa, es posible caminar incluso las secciones «al revés»: en realidad, los 249 escalones están inclinados de tal manera que crean una ilusión óptica excepcional para quienes miran desde lejos.

Un sistema de iluminación LED inteligente permite el acceso a la estructura incluso de noche, y al llegar a la cima, los visitantes pueden disfrutar de un hermoso panorama del Rin (aproximadamente unos cincuenta metros por encima del área circundante). La obra forma parte del proyecto más amplio Ruhr 2010 (cuando fue la capital de la cultura europea) destinado a recuperar las zonas donde durante años trabajaron fundiciones y minas. De hecho, la «colina» no es, en realidad, más que un antiguo yacimiento minero de la antigua fundición de zinc de Sudamin MHD GmbH. La decisión de construir la montaña rusa en zinc y metal está ligada al deseo de los artistas de arraigar la montaña rusa en el territorio local.

Pohang, la segunda montaña que se puede recorrer a pie

Aunque la montaña rusa peatonal de Dusiburgo es realmente sorprendente lo cierto es que no es la única. Existe una segunda montaña que se llama Space Walk Hwanho Park y que está ubicada en Pohang, en Corea del Sur.

Space Walk in Hwanho Park 🇰🇷✨ pic.twitter.com/ETPAC9dQFT — 𝗦𝗮𝗺𝗮𝗿 𝗔𝗹𝘀𝗮𝗹𝗲𝗲𝗺 🌸 (@Samar_Alsaleem) February 11, 2022

Creada por los mismos arquitectos es más grande que la primera alcanzando hasta los 70 metros. Una vez se llega a la cima se puede observar las colinas boscosas del parque Hwanho.

La estructura es de acero galvanizado y acero inoxidable con333 metros sobre pilares de hormigón.