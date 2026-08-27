PortAventura World ante su Halloween más completo: estrenará El Carnicero de Penitence

PortAventura World ofrecerá en la próxima temporada de Halloween una propuesta renovada que eleva la intensidad de la experiencia y amplía su gama de entretenimiento. Del 19 de septiembre al 15 de noviembre, PortAventura Park transformará sus áreas con nuevos elementos de terror para toda la familia, destacando el estreno de El Carnicero de Penitence, un nuevo pasaje en Far West.

Con esta incorporación, Halloween contará con cinco pasajes de terror: El Carnicero de Penitence, La Isla Maldita, La Muerte Viva, REC® Experience y Angkor: La leyenda del Rey Caníbal.

En concreto, el nuevo pasaje incorpora una historia inédita al universo de Penitence, ambientada en el Far West de finales del siglo XIX. En este siniestro pueblo del Lejano Oeste, todos conocen al carnicero. Un hombre reservado y aparentemente respetable cuya tienda abastece a los habitantes de la zona. Pero, cuando varios vecinos comienzan a desaparecer en extrañas circunstancias, el Sheriff pide ayuda a los visitantes para descubrir qué está ocurriendo.

El recorrido se adentra en el hogar y negocio del carnicero, donde los visitantes atravesarán diferentes espacios inspirados en una carnicería y matadero de la segunda mitad del siglo XIX. La ambientación, cuidada al detalle y con elementos propios de la época, reforzará la inmersión en el universo del Far West.

La atracción está diseñada para incrementar el suspense durante el recorrido, hasta descubrir el secreto que el carnicero ha mantenido oculto durante años. Con un marcado tono gore, el nuevo pasaje añade un registro de terror diferente a la oferta existente, ampliando así la vivencia de Halloween en PortAventura World.

Más novedades

La renovación de la temporada de Halloween se extiende también al resto de la programación del parque, que incluirá otro espectáculo en el Saloon, así como nuevos personajes de calle recorriendo PortAventura Park.

El entretenimiento tendrá un papel destacado durante toda la temporada, con una oferta repartida entre Mediterrània, SésamoAventura, México y Far West y pensada para enriquecer la experiencia de Halloween a lo largo de toda la visita, informa la organización del resort en un comunicado.

Para todos los públicos

Esta temporada reúne propuestas de distinta intensidad para que familias, jóvenes y adultos puedan vivir la temporada de una forma diferente. Los más pequeños y las familias volverán a encontrar contenidos como Truco o Trato, Día de los Muertos, la Halloween Parade y diferentes propuestas de animación y personajes de calle, junto a experiencias más intensas como la scare zone La Maldición del Emperador.

De este modo, Halloween convertirá PortAventura World en una apuesta que va mucho más allá de los pasajes de terror. Durante casi 60 días, el parque vivirá una transformación integral, con decoración especial en las diferentes áreas, espectáculos adaptados a la temporada, nuevos personajes, propuestas gastronómicas específicas y productos exclusivos de Halloween.

El resort, que fue pionero en introducir Halloween en España en el año 2000, suma de esta forma 27 años de trayectoria en una celebración que continúa evolucionando para ofrecer nuevas experiencias a sus visitantes.