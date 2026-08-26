Cinco grandes experiencias en PortAventura World entre escalada, diversión y pura adrenalina

PortAventura World Parks & Resort, el complejo conformado por un parque temático (PortAventura Park), un parque Ferrari Land exclusivo en Europa y un parque acuático (Caribe Aquatic Park), se renueva cada temporada con un catálogo de atracciones de referencia mundial.

Con una ubicación privilegiada en Tarragona, próxima a Barcelona, el resort cuenta con 5 hoteles temáticos de 4 estrellas y un hotel de 5 estrellas (PortAventura Hotels) y opera 4 hoteles más fuera del recinto del resort (Ponient Hotels), con casi tres mil habitaciones, y un centro de convenciones con capacidad para hasta 6.000 personas.

Aquí un resumen de cinco grandes experiencias para todos los públicos, entre la gran variedad de opciones que ofrece este enclave tras sus más de 30 años de historia.

1. Makamanu Jungle, Adventure Trek

Es uno de los principales estrenos de esta temporada. La nueva aventura familiar de PortAventura World se ubica en el área de Polynesia, en PortAventura Park. La experiencia propone un recorrido de 135 metros entre pasarelas elevadas, túneles de cuerda, puentes, casas del árbol y toboganes. Todo ello integrado en un entorno de vegetación tropical y pensado para distintos niveles de aventura. También los mayores de la familia pueden disfrutar al máximo de esta instalación, donde sobresalen las pruebas de escalada con arnés de seguridad para niños de más de 8 años (altura mínima de 1,35 m) y adultos.

Interior de Makamanu Jungle. (Foto: PortAventura World).

En Makamanu Jungle (The Adventure Trek), una antigua cantera ha dado paso a un nuevo espacio de observación, aprendizaje y retos. Ideal para adentrarse en un sendero de exploración al aire libre, descubriendo el lado más salvaje y exótico de Polynesia a través de pasarelas secretas, puentes colgantes y desafíos únicos que despiertan el espíritu explorador de cada visitante.

2. Uncharted, el Enigma de Penitence

Es la dark ride (atracción oscura) más salvaje del complejo. Pura adrenalina de principio a fin. El recorrido presenta la búsqueda del tesoro más emocionante del Lejano Oeste. Toneladas de oro azteca, mil trampas que lo protegen y muchos cazatesoros luchando por conseguirlo en una experiencia llena de emoción y diversión.

Exterior de la atracción Uncharted. (Foto: PortAventura World).

Su recorrido es la combinación perfecta de lanzamientos laterales, plataformas giratorias, caídas libres invertidas y animaciones sorprendentes. 673 metros frenéticos y trepidantes por el interior de la montaña más misteriosa de PortAventura World. Para no perderse ninguna sorpresa, lo ideal es ni siquiera parpadear. Mucho menos cerrar los ojos. Localizada en la zona de Far West, de PortAventura Park, esta atracción cuenta con la mayor caída lateral de Europa.

3. Furius Baco, aceleración máxima

Con permiso del Dragon Khan, esta montaña rusa es una de las atracciones más características del resort. De su idiosincrasia. Sobre una plantación de viñedos y en torno al lago de la zona de Mediterrània, en PortAventura Park, cuenta la historia que un genio prepara su nueva máquina para recolectar uvas. Con un inconveniente: cuando su mono ayudante, Manás, se equivoca de palanca, convierte el artefacto en una lanzadera descontrolada.

Furius Baco acelera de 0 a 135 km/h en 3 segundos. (Foto: PortAventura World).

Esta increíble atracción pone a prueba a los más valientes, acelerando de 0 a 135 km/h en tan solo 3 segundos. Una progresión de las más rápidas del mundo. En su vertiginoso recorrido, se desliza casi a ras de suelo, atraviesa zanjas y túneles, e incluso roza el agua del lago de Mediterrània.

Furius Baco es, sin duda, una de las atracciones donde más adrenalina se libera en todo el complejo. En sus 850 metros de recorrido, la potencia, la velocidad y la aceleración serán los protagonistas.

4. Red Force, el rugido de la F1

Red Force es la montaña rusa por excelencia del parque Ferrari Land. Visible prácticamente desde cualquier punto del resort, esta espectacular atracción de 880 metros de recorrido también permite una aceleración de 180 km/h en solo 5 segundos, alcanzando una altura máxima de 112 metros.

Cuenta con un sistema de lanzamiento magnético que hace posible una fuerte propulsión, emulando en su salida o despegue el rugido de un coche propio de la Fórmula 1.

Red Force, la montaña rusa por excelencia de Ferrari Land. (Foto: PortAventura World).

En la parte alta de la atracción, marcada por una curva de vértigo, se encuentra la seña de identidad de la mítica marca italiana, el escudo de Ferrari. Se trata del primer Cavallino Rampante de 12 metros de altura (por 9 metros de ancho) y 9 toneladas de peso, que luce en el frontal del acelerador.

5. Coral Bay, la leyenda perdida

Es otra de las novedades más destacadas del complejo para este verano. Un enclave localizado en Caribe Aquatic Park, que ha sido ampliado aquí con 6.000 metros que incluyen: Cyclone, una water coaster familiar única en Europa; una piscina de aventuras con pista de obstáculos única en el mundo; la atracción multitobogán The Crab (El cangrejo); un Splash Pad y también un nuevo punto de restauración.

The Crab, la nueva torre multitobogán en Caribe Aquatic Park. (Foto: PortAventura World).

Esta bahía, que se encontraba sumergida durante siglos, ha vuelto a emerger, y con ella, un nuevo mundo de máxima diversión y emociones acuáticas. Como las que alberga la torre The Crab, conformada por cinco toboganes de colores a elegir desde su punto más alto.

Aquí sentirás el viento en el rostro, el roce continuo del agua a alta velocidad y una intensa sensación de competición en paralelo a medida que te adentras en giros peraltados y tubos oscuros. Es la opción perfecta para grupos de amigos y familias con ganas de retarse cara a cara para ver quién llega primero al final.