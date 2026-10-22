Los meteorólogos expertos mandan un aviso a España: el verano va a durar 5 años y la primavera y el otoño van a desaparecer

El calendario dice que el verano dura tres meses, pero las temperaturas de los últimos años cuentan una historia diferente. España está experimentando periodos de calor cada vez más largos, con episodios que empiezan antes de junio y se prolongan hasta septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que las condiciones veraniegas de 2026 se extendieron durante aproximadamente cuatro meses. Además, los estudios climáticos advierten de que esta tendencia podría continuar en las próximas décadas, reduciendo los periodos de temperaturas suaves que tradicionalmente caracterizan a la primavera y al otoño.

El verano ya se está alargando en España

El cambio no es únicamente una previsión de futuro. Según el balance publicado por la AEMET el 21 de septiembre de 2026, el verano climatológico fue el más cálido de la serie histórica oficial, iniciada en 1961. La temperatura media de la España peninsular alcanzó los 24,5 °C, una cifra que supera en 2,4 °C el promedio del periodo 1991-2020. La agencia también constató que las temperaturas propias del verano aparecieron durante la segunda mitad de mayo y persistieron durante la primera parte de septiembre.

Los datos encajan con un análisis anterior de la propia AEMET sobre la evolución de las estaciones en España. A partir de sus registros, la agencia calculó que el periodo estival se había alargado una media de nueve días por década desde los años setenta. En total, el verano se había ampliado alrededor de cinco semanas respecto a comienzos de los años ochenta. Se trata de una transformación medible del calendario térmico, aunque no significa que todos los días de esos periodos registren temperaturas extremas.

¿Desaparecerán la primavera y el otoño?

La expresión de que estas dos estaciones van a desaparecer debe interpretarse con cautela. La primavera y el otoño seguirán existiendo como estaciones astronómicas y climatológicas, pero sus condiciones térmicas pueden cambiar. Los episodios cálidos adelantados en primavera y las temperaturas elevadas que se mantienen durante septiembre y octubre reducen, en determinadas regiones, la duración de los periodos con un tiempo suave.

Un estudio publicado en mayo de 2026 explica que el calentamiento global está modificando la duración y las características de las estaciones. Sin embargo, determinar exactamente cuándo comienza o termina el verano depende del criterio utilizado, ya que los solsticios y equinoccios fijan las estaciones astronómicas, mientras que las definiciones meteorológicas se basan en periodos concretos y las climatológicas pueden utilizar umbrales de temperatura.