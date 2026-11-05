Las pensiones por incapacidad permanente suben a partir del 1 de enero de 2027: esto es lo que vas a cobrar

Las pensiones por incapacidad permanente subirán a partir del 1 de enero, como lo harán el resto de pensiones contributivas de jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiars. Casi diez millones de españoles se beneficiarán de un incremento de la ‘nómina’ que se confirmará en la primera semana de diciembre y que será de alrededor de un 3,5%, conforme ha indicado la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas). Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la sudida de pensiones y la de incapacidad permanente.

El año 2027 viene con un nuevo retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años y también con una nueva subida de las pensiones contributivas en España. Conforme dicta la Ley 21/2020, las pensiones en España volverán a subir el próximo año conforme a la variación anual del IPC y, después de conocer la inflación del mes de octubre, que fue de un 4,9%, la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) calcula que el porcentaje de subida será de un 3,5%.

Hay que tener en cuenta que la subida de las pensiones se rige por lo que dicta el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, que dice que «se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior». Así que en la última semana de noviembre, cuando salga el dato adelantado de este mes, se conocerá de forma oficiosa el porcentaje de subida y en los primeros días de diciembre se hará oficial la subida.

¿Cuánto sube la pensión de incapacidad permanente?

A falta de conocer el dato oficial, lo que ya está más o menos claro es que las pensiones subirán en torno a un 3,5% y esto se traducirá en un aumento de alrededor de 50 euros para la pensión media, que en octubre estuvo en 1.376,1 euros mensuales y que pasaría en 2027 a 1.424,26 euros. Por ejemplo, en el caso de la pensión media de jubilación, que está en 1.577,6 pasaría hasta 1.632,82 para suponer un incremento de 55 euros en la nómina de más de seis millones de personas.

La pensión de incapacidad permanente también se incrementará alrededor de 50 euros aplicando esta subida del 3,5% a la pensión de incapacidad media que en octubre fue de 1.244 euros al mes. El incremento exacto sería de 43,54 euros hasta los 1.287,54 euros para la media total de este tipo de prestación, que se divide en parcial, total, absoluta y de gran invalidez.

En el caso de la pensión de incapacidad permanente absoluta, que inhabilita para cualquier profesión, está en una media de 1.520,25 euros al mes y subiría 1.573,46 con un incremento medio de 53 euros. La pensión de gran invalidez, que está en una media de 2.583,15 euros al mes, subiría 90 euros hasta los 2.673,56 euros, dinero que va destinado a cubrir las necesidades del pensionista que necesitará de otra persona para desenvolverse en su día a día.

Estos datos son relativos y habrá que esperar al mes de diciembre para confirmar de forma oficial el porcentaje de subida y aplicarlo a la pensión media del último mes de enero, que será más elevado que las medias utilizadas, que corresponden al mes de octubre.