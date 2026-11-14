Hallan muerto en un trastero de Madrid al abogado de ‘El Pollo’ Carvajal, el ex jefe de la Inteligencia chavista

Nielson de Souza Vilela, el abogado que ha ejercido en España la defensa del ex jefe de la Inteligencia chavista -El Pollo Carvajal-, ha sido hallado muerto en un trastero de Madrid.

El cuerpo del letrado, de unos 40 años, fue encontrado el pasado jueves en un trastero del inmueble en el que residía en la Gran Vía madrileña y, por el momento, no han trascendido las causas de su fallecimiento, según ha publicado The Objective.

El fallecimiento de Nielson de Souza se produce en un momento clave para Hugo Armando Carvajal, que está colaborando con la justicia estadounidense. El Pollo, que dirigió los servicios de Inteligencia del chavismo con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se declaró culpable, en junio de 2025, de los delitos de narcotráfico, narcoterrorismo y tráfico de armas.

Carvajal huyó a España desde Venezuela e intentó que no le extraditasen a EEUU, donde le buscaban por presuntamente ser uno de los jefes de la organización de narcotráfico Cartel de los Soles de Venezuela. El Pollo colaboró con los servicios secretos españoles y con la Justicia, pero sus explicaciones no convencieron y fue finalmente extraditado a EEUU.

Desde entonces permanece en el Metropolitan Detention Center (MDC), la cárcel federal de EEUU ubicada en Brooklyn, donde también está preso Nicolás Maduro.

El ex jefe chavista se jugaba una cadena perpetua porque los fiscales neoyorquinos no le creían. Sin embargo, la Fiscalía ha decidido retrasar el fallo para que colabore con la investigación de Nicolás Maduro que, al contrario de la gran mayoría de los presos, no se ha declarado culpable.

La acusación federal para la que ejercerá como testigo El Pollo Carvajal también recae sobre Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y directivo del oficialista PSUV; Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado por militares estadounidenses en Venezuela, y de El Niño Guerrero, jefe de la banda del crimen organizado transnacional Tren de Aragua.

Carvajal envió una carta a Donald Trump en la que aseguraba tener información sobre el Tren de Aragua, entre otros asuntos de especial interés para la seguridad nacional de Estados Unidos. Su defensa vio la vía de la colaboración con la Fiscalía como la más acertada para tratar de reducir la pena a la que se enfrentaba El Pollo Carvajal, que era de cadena perpetua.

HazteOir presentó un informe ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitando que se investigase a José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta relación con actividades delictivas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro, incluyendo narcotráfico, blanqueo de capitales y evasión de sanciones. Esta Fiscalía es, precisamente, la que ha dirigido el procedimiento judicial contra Maduro y la que ha llevado la investigación de El Pollo Carvajal.

Por su parte, el sindicato Manos Limpias también llevó a la Embajada de EEUU en Madrid la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en los asuntos de Venezuela.