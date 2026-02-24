⁠EEUU retrasa la sentencia de ‘El Pollo’ Carvajal para que sea testigo en el juicio de Maduro

⁠EEUU retrasa la sentencia de Hugo Armando Carvajal Barrios, más conocido como El Pollo Carvajal, para que sea testigo en el juicio de Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores, que están acusados de narcotráfico.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes del entorno de El Pollo Carvajal, el que fuera jefe de la inteligencia chavista está colaborando activamente y en secreto con los fiscales de Nueva York. El Pollo Carvajal tiene información de primera mano del régimen chavista para el que trabajó durante años tras ingresar en el régimen militar.

Carvajal huyó a España desde Venezuela e intentó que no le extraditasen a EEUU, donde le buscaban por presuntamente ser uno de los jefes de la organización de narcotráfico Cartel de los Soles de Venezuela. El Pollo Carvajal colaboró con los servicios secretos españoles y con la Justicia, pero sus explicaciones no convencieron y fue finalmente extraditado a EEUU.

Desde entonces permanece en el Metropolitan Detention Center (MDC), la cárcel federal de EEUU ubicada en el barrio de Brooklyn, donde también está preso Nicolás Maduro. El Pollo Carvajal se declaró culpable de narcotráfico y estaba a la espera de ser sentenciado.

El ex jefe chavista se jugaba una cadena perpetua porque los fiscales neoyorquinos no le creían. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado y la Fiscalía ha decidido retrasar el fallo para que colabore con la investigación de Nicolás Maduro que, al contrario de la gran mayoría de los presos, no se ha declarado culpable.

No es la primera vez que se retrasa la sentencia que estaba inicialmente prevista para el año 2025. Es habitual en la justicia americana que se retrasen las sentencias.

La acusación federal para la que ejercerá como testigo El Pollo Carvajal también recae sobre Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y directivo del oficialista PSUV; Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado por militares estadounidenses en Venezuela, y de El Niño Guerrero, jefe de la banda del crimen organizado transnacional Tren de Aragua.

Estrategia judicial de ‘El Pollo’ Carvajal

Carvajal envió una carta a Donald Trump en la que aseguraba tener información sobre el Tren de Aragua, entre otros asuntos de especial interés para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Su defensa, ejercida por el penalista Robert Feitel, ha visto la vía de la colaboración con la Fiscalía como la más acertada para tratar de reducir la pena a la que se enfrentaba El Pollo Carvajal, que era de cadena perpetua.

El entorno del ex militar chavista celebra la noticia, pero no lo ve como una victoria, ya que El Pollo Carvajal tiene 65 años y no creen que vaya a salir pronto de prisión. El juicio de Nicolás Maduro tardará muchos meses en llegar y la salida de la cárcel de El Pollo Carvajal no se espera ni a corto ni a medio plazo. Nadie le visita en la cárcel de Brooklyn.

Piden imputar a Zapatero

Hazte Oír presentó un informe ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitando que se investigase a José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta relación con actividades delictivas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro, incluyendo narcotráfico, blanqueo de capitales y evasión de sanciones. Esta Fiscalía es, precisamente, la que ha dirigido el procedimiento judicial contra Maduro y la que ha llevado la investigación de El Pollo Carvajal.

Por su parte, el sindicato Manos Limpias también llevó a la Embajada de EEUU en Madrid la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en los asuntos de Venezuela. Por el momento, la justicia americana no se ha pronunciado formalmente sobre la petición.

Manos Limpias también ha pedido a la instructora del caso Plus Ultra que cite como investigado a Zapatero en el marco de la pieza secreta que investiga el presunto blanqueo de la aerolínea a raíz del rescate del Gobierno. Según un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, Manos Limpias pide que declare Zapatero a raíz de las informaciones de que uno de los investigados del caso, Julio Martínez Martínez, es su testaferro.

«No se concibe la figura del testaferro sin la complicidad y la cooperación necesaria de otra persona. Los artículos 28 y 29 del Código Penal determinan quiénes son responsables criminalmente y son autores los que realizan el hecho por sí solos o por medio de otro del que se sirven como instrumento (testaferro). El testaferro no es testaferro de sí mismo, es de otro», explica Manos Limpias en su escrito, en el que también aluden a los pagos que Julio Martínez Martínez le hizo a Zapatero y a sus hijas.