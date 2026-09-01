PSOE y Verdes solo dedican 3.000 € de 35 millones de presupuesto a proteger el museo del ‘robo del siglo’

Apenas 3.000 euros de un presupuesto de 35,81 millones. El Ayuntamiento de Villena, gobernado por PSOE y Verdes por Europa, solo ha dedicado el 0,0083% a seguridad del museo en que se perpetró el que ya es conocido como el robo del siglo, el del tesoro de Villena, en Alicante, cuyo valor arqueológico es incalculable, en opinión de los expertos, según consta en el estado de ingresos y gastos de la instalación correspondiente a este 2026. Se trata, no en balde, de uno de los hallazgos más importantes de la Edad del Bronce europea. De hecho, es el tesoro de vajilla áurea más importante de España y el segundo del continente, solo superado por el de las tumbas reales de Micenas, en Grecia.

El Museo de Villena (MuVi), el lugar en que el jueves de la pasada semana se perpetró el robo, se encontraba sin vigilancia humana durante sus horas de cierre, tal como ha publicado OKDIARIO este lunes y según ha expresado la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción (ADED) en la denuncia presentada contra el alcalde de la localidad, el socialista Fulgencio Cerdán, y otras autoridades municipales por este mismo caso. Y según ha ratificado también este periódico con otras fuentes próximas al consistorio villenense.

La madrugada del jueves de la semana pasada, a las 05:16 horas, las alarmas del polideportivo de Villena saltaron. En paralelo, a poco más de dos kilómetros de allí, tres encapuchados se colaban en el MuVi.

Solo siete minutos después, saltaron las alarmas de ese mismo museo. Los ladrones marcharon con un botín incompleto, probablemente por las prisas. Se trataba del tercer robo en un museo español en cuatro meses, tras los de Badajoz y Albacete. Villena sigue conmocionada. Y al dolor por la pérdida del tesoro se ha añadido ahora un nuevo debate: el de las medidas de seguridad.

Media España se pregunta por qué un tesoro de tal calibre se encontraba sin custodia humana nocturna en tiempos en que los medios utilizados por los ladrones, y especialmente los expertos, los llamados de guante blanco, resultan extremadamente sofisticados.

El presupuesto de seguridad y vigilancia se había reducido de los 10.000 euros de 2025 a los solo 3.000 que constan en el documento antes mencionado, en una instalación en que las retribuciones, trienios y complementos en ese museo superan los 212.000 euros.

A todo ello, se suma otro dato. El robo se produjo poco después de que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), un organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que dirige Diana Morant, publicase un informe que convertía en aún más goloso el citado tesoro, porque evidenciaba la circulación de materias primas de largo alcance durante el Bronce tardío. Y situaba a Cabezo Redondo, «y por extensión a Villena, como nodos estratégicos de las complejas rutas de intercambio mediterráneas y continentales».