El Museo de Villena en que se perpetró el ‘robo del siglo’ no tenía vigilantes de seguridad por la noche

El Museo de Villena (MuVi), el lugar en que el jueves de la pasada semana se perpetró el robo del tesoro de Villena ya conocido como el robo del siglo, cuyo valor arqueológico es incalculable, se encontraba sin vigilancia humana durante sus horas de cierre, según ha expresado la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción (ADED) en la denuncia presentada contra el alcalde de la localidad, el socialista Fulgencio Cerdán, y otras autoridades municipales por este mismo caso. Y según ha ratificado OKDIARIO con otras fuentes próximas al consistorio villenense.

Precisamente, la cuestión de la seguridad es la que ha llevado al PP local a solicitar tanto la creación de una comisión de investigación municipal como a reclamar al Ayuntamiento todos los expedientes relacionados con la seguridad de la instalación. Y, entre ellos, el concerniente a las partidas presupuestarias en materia de seguridad en las instalaciones municipales.

El Tesoro de Villena, tal como ha publicado OKDIARIO, es un extraordinario conjunto de objetos de oro, plata, hierro y ámbar hallado en 1963 en la localidad de Villena, en la provincia de Alicante. Está compuesto por 67 piezas, entre las que destacan cuencos, botellas, brazaletes y otros elementos de gran valor elaborados hace más de 3.000 años, durante el final de la Edad del Bronce.

Está considerado entre los descubrimientos arqueológicos más importantes de España y de Europa; el tesoro destaca por la cantidad de oro que contiene, cerca de 10 kilos, así como por el excelente estado de conservación de sus piezas. Los expertos creen que perteneció a una élite poderosa de la época, aunque todavía se desconoce quién fue su propietario y por qué fue enterrado.

La madrugada del jueves de la semana pasada, pasadas las 05:16 horas, las alarmas del polideportivo de Villena saltaron. Cuando todas las miradas se dirigían a esa instalación, a poco más de dos kilómetros, tres encapuchados se colaban en el MuVi. Una instalación que, curiosamente, poco antes, había sido nominada para el premio al mejor museo europeo del año.

Tercer robo en cuatro meses

Sólo siete minutos después, las que saltaron fueron las alarmas del museo. Cuando por fin todos pudieron reaccionar, los ladrones se habían marchado con un botín incompleto, probablemente por las prisas. Pero, en cualquier caso, se trata del tercer robo en un museo español en cuatro meses. Villena sigue conmocionada. Y en bares y cafés de toda la provincia de Alicante es el tema del día una jornada tras otra.

El valor de las piezas sustraídas, en el mercado que no se ve, puede alcanzar los cinco millones de euros. Pero peor que eso es el vacío que deja en la historia. Para eso, no existe un baremo económico que lo pueda cuantificar.

ADED ha presentado una denuncia contra el alcalde de Villena y otras autoridades municipales por un presunto delito contra el patrimonio histórico en comisión con otro de omisión por la falta de protección.

En esa denuncia, tal como ha publicado EP, ADED incluye la exposición permanente de las piezas originales de un bien de interés cultural único en Europa sin vigilancia humana durante las horas de cierre. Es decir, que disponía de cámara acorazada, varios anillos de alarma, videovigilancia, auditorías previas y autorizaciones en vigor. Pero no de vigilancia humana cuando estaba cerrado. Extremo que han confirmado a OKDIARIO otras fuentes próximas al ayuntamiento.