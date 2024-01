El lavado de imagen más caro de la historia de España

Bajo el nombre de «Prestación de los servicios de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de las campañas de publicidad institucional, promovidos en el ámbito de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales», el Gobierno de Pedro Sánchez da pistas de lo que se nos viene encima: un contrato de 440 millones de euros para vender las virtudes de su Ejecutivo. La cantidad es seis veces mayor que la empleada para tales fines en 2018, año en que Sánchez llegó a La Moncloa. Desde entonces se ha incrementando de forma exponencial hasta alcanzar el desorbitado importe actual. En 2020, en plena pandemia, ascendió a 112 millones de euros, cuatro veces menos.

El megacontrato fue aprobado en Consejo de Ministros el mismo día que Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales. Y el pasado 29 de diciembre se aprobaron las adjudicaciones, divididas en dos lotes, según se trate de servicios que incluyan o no la difusión en televisión. Bajo tan eufemístico nombre, el Ejecutivo socialcomunista va a emplear 440 millones de dinero público en tratar de sacar lustre a su gestión, una cantidad que bien podría ser empleada en políticas orientadas a aliviar la situación por la que atraviesan millones de familias que no conocen eso que llaman escudo social. 193 campañas de publicidad previstas para concienciar a los españoles de lo bien que gestiona el Gobierno de Pedro Sánchez. Pura propaganda para blanquear la acción de un Ejecutivo que se vende como nadie con el dinero de todos los españoles y que, por supuesto, servirá para alimentar a las terminales mediáticas de la izquierda. Parece obvio que a campañas como la de la renta o para concienciar sobre la igualdad les seguirán otras muchas que no serán más que un ejercicio de autobombo. No descarten que entre el centenar de campañas Pedro Sánchez nos sorprenda con una sobre el valor de la convivencia.