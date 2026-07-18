Cuándo juega Inglaterra vs Francia el partido del tercer puesto del Mundial 2026: horario y dónde verlo en directo por televisión y online gratis

Francia e Inglaterra se despiden de la Copa del Mundo con la final de consolación. Los galos cayeron ante España y los Three Lions vieron cómo la Argentina de Messi les remontaba en las semifinales, por lo que no les queda otra que jugar por el tercer y cuarto puesto. A continuación te explicamos la fecha, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo todo lo que suceda en este encuentro que se disputa en el Estadio de Miami.

A qué hora juega el Francia – Inglaterra del Mundial 2026

Las selecciones de Francia e Inglaterra se enfrentan en el partido que corresponde al tercer y cuarto puesto, por lo que les toca pelear por el bronce del Mundial 2026. Lo cierto es que ninguna selección quiere disputar este choque porque significa que se han quedado a un paso de la gran final, pero esto funciona así y tendrán que despedirse de la Copa del Mundo en el Estadio de Miami con la conocida final de consolación. La FIFA ha programado este encuentro para este sábado 18 de julio y comenzará en el horario de las 23:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Francia vs Inglaterra del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

Dazn y RTVE son los dos medios que compraron derechos televisivos para emitir la Copa del Mundo en exclusiva en nuestro país y a lo largo de este mes han ido retransmitiendo los diferentes choques de este torneo que llega a su fin. El Francia – Inglaterra correspondiente al tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn y gratis y en abierto por La1. Además, estas dos plataformas ofrecen sus respectivas aplicaciones a todos sus usuarios para que puedan acceder a ellas y ver en streaming y en vivo online con un ordenador, una tablet, un teléfono móvil o una smart TV todo lo que suceda en el Estadio de Miami.

Además, en la web de OKDIARIO, como ha sido habitual durante toda la Copa del Mundo, te vamos a ofrecer la mejor información diaria sobre lo que ocurra al otro lado del charco. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Inglaterra del tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. Una vez concluido el choque en el Estadio de Miami publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se puedan producir en suelo estadounidense.

Dónde escuchar por radio en directo el Francia – Inglaterra del Mundial 2026

Todos los aficionados que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque de lucha por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero y RNE conectarán con el Estadio de Miami para contar con todo tipo de detalles lo que ocurra en el Francia – Inglaterra.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Francia – Inglaterra?

El Estadio de Miami, ubicado en Florida y conocido como el Hard Rock Stadium, es el escenario donde se jugará el Francia – Inglaterra del tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. Este campo, que es la casa de los míticos Miami Dolphins de la NFL, se inauguró en 1987 y caben en su interior más de 65.000 aficionados, por lo que se espera un buen ambiente en el penúltimo encuentro de la Copa del Mundo.

La FIFA escogió a Jesús Valenzuela Sáez para que sea el árbitro responsable de este Francia – Inglaterra que corresponde al tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. Este colegiado nació en Venezuela, tiene 42 años y es internacional por el organismo desde 2013.