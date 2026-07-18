Alineación oficial de Francia contra Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial hoy

Francia disputa ante Inglaterra su último partido del Mundial 2026. No es la final. Es el llamado encuentro por el tercer puesto, la final de consolación, un encuentro que nadie quiere jugar porque eso significa que has perdido las semifinales. Ese fue el caso de Francia, que cayó ante España, y por eso juega este sábado ante Inglaterra este encuentro.

Esta es la alineación oficial de Francia para enfrentarse a Inglaterra en el encuentro por el tercer puesto del Mundial 2026: Maignan; Malo Gusto, Lacroix, Konaté, Théo Hernandez; Zaire-Emery, Rabiot; Cherki, Olise, Doue; y Mbappé.

Deschamps hace cambios, muchos cambios, pero sí juega Kylian Mbappé, que está empatado a goles con Leo Messi por el trofeo a máximo goleador del Mundial. También juega Olise, titular durante este Mundial. Otros habituales que también juegan este encuentro son Maignan, Rabiot o Doue, aunque en el caso de este último no partió de titular en el duelo ante España de semifinales.

Además, este duelo supone el último partido de Didier Deschamps como entrenador de Francia. 12 años después, la selección gala cambiará de entrenador. Deschamps se va con tres semifinales de Mundial, de las que en dos llegó a la final y una, en 2018, ganó el título.

Este Francia – Inglaterra, que comenzará a las 23:00 hora peninsular española (una menos en las Islas Canarias), se disputa en Miami, en el Hard Rock Stadium. Es el último partido para ambas selecciones tras un largo torneo que ha durado más de un mes.

Alineación oficial de Francia

Así, la alineación de Francia para este encuentro es la siguiente: Maignan; Malo Gusto, Lacroix, Konaté, Théo Hernandez; Zaire-Emery, Rabiot; Cherki, Olise, Doue; y Mbappé.