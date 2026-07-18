Alineación oficial de Inglaterra contra Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial hoy

Inglaterra disputa ante Francia el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Tras caer contra Argentina en semifinales, la selección que entrena Thomas Tuchel tiene que jugar este duelo, conocido como la final de consolación, que se juega en Miami. Para ello, el técnico alemán de Inglaterra hace muchísimas rotaciones, tanto que no juegan ni Bellingham ni Harry Kane.

Esta es la alineación oficial de Inglaterra para enfrentarse a Francia en el encuentro por el tercer puesto del Mundial 2026: Henderson; Konsa, Guehi, Stones, Quansah; Rice, Eze, Rogers; Saka, Toney y Rashford.

Ni Bellingham ni Harry Kane, los dos mejores jugadores de Inglaterra, juegan este partido por el tercer puesto. Rotaciones masivas, donde el único que ha venido siendo titular en el Mundial y ahora también lo es es Declan Rice. Quansah también lo era, pero no estuvo los dos últimos partidos por sanción y Rashford lo ha sido en algunos encuentros, pero no de forma generalizada.

Así, Tuchel prefiere dar minutos a futbolistas que han jugado poco en este Mundial y no le importa quedar en cuarto lugar. Es decir, le da igual este encuentro, esta final de consolación del Mundial 2026. La suplencia de Harry Kane es relevante, toda vez que podría pelear por ser el máximo goleador del torneo (está a dos goles de Mbappé y Messi) e incluso también por ser el mejor jugador del Mundial. Pero Tuchel le deja en el banquillo.

Este Francia – Inglaterra, que comenzará a las 23:00 hora peninsular española (una menos en las Islas Canarias), se disputa en Miami, en el Hard Rock Stadium. Es el último partido para ambas selecciones tras un largo torneo que ha durado más de un mes.

Alineación oficial de Inglaterra

Así, la alineación de Inglaterra para este encuentro es la siguiente: Henderson; Konsa, Guehi, Stones, Quansah; Rice, Eze, Rogers; Saka, Toney y Rashford.