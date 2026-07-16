La prensa inglesa no tiene piedad con Tuchel: «Tuvo miedo»

Inglaterra está fuera del Mundial 2026 después de caer ante Argentina en un partido dramático que la actual campeona del mundo remontó en los últimos minutos de partido. Thomas Tuchel ha sido uno de los grandes señalados por los cambios realizados y su decisión de echar al equipo atrás para defender el resultado. La prensa inglesa no ha tenido piedad con el seleccionado que está siendo el foco de todas las críticas después de la derrota más dolorosa de los últimos años para el equipo británico.

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026 después de que la albiceleste lograra remontar de forma homérica ante Inglaterra gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos. Anthony Gordon adelantó al cuadro inglés antes de la hora del partido, pero la actual campeona del mundo volvió a tirar de casta para darle la vuelta al marcador y poner al país en condición de poner la cuarta estrella en la camiseta. Así que Messi y compañía se verán las caras con España este domingo 19 de julio en el MetLife de Nueva York.

La prensa inglesa ataca a Tuchel

Thomas Tuchel es el centro de todas las críticas en Inglaterra después de sus extraños cambios y la insólita decisión de echar al equipo atrás después del gol de Gordon. El cuadro inglés tenía el partido bajo control y estaba por delante en el resultado cuando el entrenador movió la pizarra para mal y su equipo acabó pagando las consecuencias. Por ello, la prensa inglesa no ha tenido piedad con el seleccionador con contrato hasta el próximo año 2028.

«Tenemos que ser honestos. Las decisiones que tomó Thomas Tuchel le han costado caro a Inglaterra». Esto dijo Wayne Rooney después de la derrota en los micrófonos de la BBC, donde dejó claro que: «Cuando llevas la iniciativa, debes mantenerla. Nos ponemos 1-0 por delante, luego nos echamos atrás, hacemos cambios y pasamos a jugar con cinco o seis defensas. Si permites que Messi y Argentina se te echen encima, estás buscando problemas».

En The Guardian también apuntaron a la decisión táctica de Tuchel, afirmando que «jugó con fuego». «Argentina tuvo intención; Tuchel tuvo miedo», título este medio que en sus páginas interiores deja claro que el seleccionador inglés fue «superado en astucia por Lionel Scaloni, cuyos cambios marcaron la diferencia, y demasiado rápido para replegarse cuando aún quedaba tanto tiempo para que Inglaterra defendiera su ventaja».

Por su parte, The Telegraph apunta a Tuchel por las decisiones tácticas «casi merecedoras de un despido». Miguel Delaney, su columnista estrella, dejó claro que estas decisiones fueron un ejercicio de «cobardía futbolística». «Inglaterra sufre una tardía angustia mientras Argentina destruye las esperanzas de la semifinal», tituló este medio.

«El sueño mundialista de Inglaterra se hace añicos: los goles agónicos de Argentina dejan a los aficionados con el corazón roto», tituló The Sun, que también apuntó a Tuchel y destacó que Inglaterra se enfrentó a «otro Messi sensacional». «Martínez rompe los corazones de Inglaterra en el tiempo de descuento», tituló la BBC su crónica del partido, donde también se señala a Tuchel.

Tuchel se revuelve

«No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo», dijo Thomas Tuchel a la conclusión del partido cuando fue entrevistado por la FIFA.