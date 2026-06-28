Davidovich: «Ganar mi primer título no me cambia; vengo a Wimbledon sin objetivo y si pierdo, pues he perdido»

Alejandro Davidovich (Málaga, 1999) desfila por las tripas de Wimbledon en modo incógnito. Gorra, manos en los bolsillos y sudadera oversize cuya capucha cubre su cabeza. Lo que se aprecia de su rostro transmite una amalgama de emociones. Todas a caballo entre el cansancio y la felicidad. En apenas 24 horas ha conseguido en Mallorca el primer título de su carrera, ha viajado a Londres y se ha ejercitado sobre el pasto de Wimbledon. «Llegamos a las dos de la madrugada y entrené por la mañana. Me encantaría estar descansando», reconoce durante su conversación con OKDIARIO.

Floreció Davidovich con la llegada de la hierba. Le sale cara después de cinco cruces en sendas finales. En Montecarlo 2022, Delray Beach 2025, Acapulco 2025, Washington 2025 y Basilea 2025. Especialmente dolorosas las de Delray Beach y Washington, cuando no pudo aprovechar varias bolas de partido. «Perder aquellas finales me ha dado mucha experiencia para estar más calmado en los momentos más importantes, que es cuando uno tiene que estar más calmado. He roto una barrera. Obviamente, no sé qué pasará a partir de mañana, pero la barrera está tirada», explica.

Se reafirma Davidovich después de romper de manera abrupta con Mariano Puerta, su entrenador hasta hace unas semanas. «Llevo trabajando con Pepo desde hace meses. El título es consecuencia del trabajo de hace meses, no de ningún cambio de hace semanas», detalla. Sin tiempo para celebrar. «Ya lo haré cuando acabe la gira de hierba». Davidovich se posa ahora en Wimbledon. Sin el peso en la mochila y con el horizonte libre de expectativas. Bienvenido sea lo que venga. «No vengo con objetivo. Si gano, pues he ganado. Si pierdo, pues he perdido», asegura.

Pregunta. Enhorabuena por el título. No ha pasado ni un día y ya otro torneo. ¿Cómo ha vivido las últimas 24 horas?

Respuesta. No me ha dado tiempo a celebrarlo. El partido en Mallorca acabó por la tarde y volamos a la noche. Llegamos a Londres a las dos de la madrugada y me fui a dormir. Esta mañana he entrenado una hora y ya. Nada más. Esta tarde será tiempo de recuperar. Ya lo celebraré con mi familia después de Wimbledon.

P. Debe estar agotado.

R. Sí, ahora me encantaría estar descansando, pero tengo que cumplir con la prensa. Obviamente, quieras o no, algo cansado estoy. Partido, vuelo, entrenamiento… Pero vengo con mucha energía y pienso que todavía tengo mucho que dar, aunque esté cansado.

P. ¿Ganar en Mallorca le genera más felicidad por la victoria o liberación por la mochila que deja?

R. Creo que un poco de ambas. Un mix. Sí, puede ser un mix, aunque más felicidad que liberación. Al final he logrado mi primer título después de haberme quedado a las puertas en varias finales.

P. ¿Qué aprendizaje se llevó de esas finales que comenta para no perder el enfoque de victoria?

R. Me dieron mucha experiencia para estar más calmado en los momentos más importantes, que es cuando uno tiene que estar más calmado. He roto una barrera. Obviamente, no sé qué pasará a partir de mañana, pero la barrera está tirada.

P. ¿Esta victoria le reafirma después de lo ocurrido con Puerta en Roland Garros?

R. Mi equipo y yo llevamos años preparando este título. Se vio el año pasado con tres finales. No es una cosa que hayamos cambiado en unas semanas, sino el trabajo de muchos meses. Pepo lleva trabajando conmigo desde Madrid. Hemos tirado una barrera.

P. ¿Tirarla le hace afrontar Wimbledon con otras expectativas?

R. Vengo sin expectativas y sin objetivo. Voy a ver qué pasa. Si pierdo, pues he perdido. Si gano, pues he ganado. No ha cambiado nada.

P. Pero sí ha soltado la mochila. ¿Siente que se ha liberado también de la presión?

R. No creo que haya cambiado mucho. Pienso que estoy igual. He conseguido una cosa que a lo mejor debería haber conseguido el año pasado, pero ha llegado ahora. No pienso que haya cambiado la situación. Mañana estaré jugando otra vez. La vida sigue y haber ganado en Mallorca no me ha cambiado la vida. Estoy contento porque es lo que buscaba, pero pienso que la temporada es larga.