Precio de la gasolina hoy 13 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuál es el precio de la gasolina hoy jueves en las principales ciudades andaluzas
Es muy simple pero pocos españoles lo tienen en cuenta: el eficaz truco para ahorrar gasolina
Tu coche tiene un botón secreto que te ayuda a ahorrar gasolina
Si tienes previsto coger hoy el coche y vives en Andalucía, te ayudamos a localizar cuáles son las gasolineras más baratas de hoy para algunas de las principales ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz o Málaga, a partir de los datos que señala el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 13 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla estas son las gasolineras más baratas hoy jueves 13 de agosto:
Gasolina 95
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.499 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1.505 €/l.
- Galp. Montellano. Carretera de Villamartín, s/n. Precio: 1.519 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.529 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.529 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.539 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida de San Juan Bosco, 108. Precio: 1.539 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.649 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.682 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.729 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.769 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Meroil. Lora del Río. Avenida de La Campana, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Autovía A-92, km 4. Precio: 1.789 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.619 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1.622 €/l.
- Cepsa. La Puebla de los Infantes. Carretera de Constantina, km 27,7. Precio: 1.622 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.629 €/l.
- Sin rótulo. Los Molares. Carretera SE-429, km 0,8. Precio: 1.629 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.629 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.629 €/l.
Precio de la gasolina hoy 13 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son hoy las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- S.C.A. Nuestra Señora de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.520 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.569 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.589 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.599 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.599 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, Polígono Industrial Río San Pedro, 1. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.689 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.699 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.749 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, Mesón Pancho, km 94,2. Precio: 1.839 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, carretera N-IV, km 654,7. Precio: 1.849 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.850 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.869 €/l.
- SP. El Puerto de Santa María. Carretera CA-603, km 4,2. Precio: 1.869 €/l.
Diésel
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,5. Precio: 1.568 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.609 €/l.
- E.S. Nuestra Señora del Rosario. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.629 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.648 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.649 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Sanlúcar. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1.659 €/l.
Precio de la gasolina hoy 13 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.555 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.555 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1.563 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.578 €/l.
- S.C.A. Nuestra Señora de Monsalud. Alfarnate. El Ejidillo, 25. Precio: 1.580 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.584 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.589 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.589 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.725 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.725 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.755 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.779 €/l.
- Sin rótulo. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.780 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.789 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.809 €/l.
- Vladoil Málaga. Málaga. Calle Jorge E. Loring Oyarzábal, 4. Precio: 1.819 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.849 €/l.
Diésel
- S.C.A. Nuestra Señora de Monsalud. Alfarnate. El Ejidillo, 25. Precio: 1.626 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1.654 €/l.
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.715 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.716 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera de la Subzona a Álora. Precio: 1.718 €/l.
- Agla. Casarabonela. Carretera A-357 Zalea-Ardales, km 33,2. Precio: 1.718 €/l.
- Agla. Villanueva de Algaidas. Avenida del Olivar, 9. Precio: 1.719 €/l.
- Agla. Ardales. Polígono Industrial de Ardales, parcela 1. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.719 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.719 €/l.
Precio de la gasolina hoy 13 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Si vives en Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar:
Gasolina 95
- Ríosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.507 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Secsa. Peñarroya-Pueblonuevo. Polígono El Antolín, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1.579 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.589 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.619 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.629 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.659 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.766 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.779 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.635 €/l.
- Ríosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n. Precio: 1.685 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.685 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.685 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.685 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.686 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.695 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.695 €/l.
Precio de la gasolina hoy 13 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Por último, en Granada estas son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.489 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.489 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.489 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, s/n. Precio: 1.489 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.489 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.489 €/l.
- San Isidro S.C.A.. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.505 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.519 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.519 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.529 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.629 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.659 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- AM97 Plus, S.L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.659 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen izquierdo. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen derecho. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.709 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.729 €/l.
Diésel
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Andaluza de Transportes S.C.A.. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18. Precio: 1.605 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.649 €/l.
Ahora ya sabes dónde puedes repostar y ahorrar unos céntimos, o euros, al llenar el depósito, pero si quieres hacer consulta en otro momento, o quieres comprobar precios en otra ciudad o municipio, puedes entrar en el Geoportal y filtrar resultados ya sea en forma de listado como los que te acabamos de mostrar o también en forma de mapa para un resultado más detallado. La imagen del mapa aparece tal y como lo vemos con este de Granada.