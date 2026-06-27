Davidovich se libera antes de Wimbledon: conquista Mallorca y logra el primer título de su carrera

Saque directo, raqueta contra el suelo y grito liberatorio al cielo de Mallorca. El protocolo de campeón que nunca olvidará Davidovich. Un bramido de quien se ha quitado un peso de encima. Ha conseguido lo que hasta ahora le había sido esquivo. El ATP 250 de Mallorca, el primer título de su carrera. Lo consigue tras derrotar a Quinn (7-6(4) y 6-3) Le sale cara después de cinco cruces.

En Montecarlo 2022, Delray Beach 2025, Acapulco 2025, Washington 2025 y Basilea 2025. Especialmente dolorosas las de Delray Beach y Washington, cuando dejó escapar bolas de partido. Florece Davidovich con la llegada de la hierba. Saque directo, raqueta al suelo y grito liberatorio. Davidovich no lo olvidará jamás. Su protocolo de campeón.

Davidovich entra en el grupo de tenistas españoles que han conquistado la hierba. Andrés Gimeno (Eastbourne, 1972); Rafael Nadal (Queen’s, 2008, Wimbledon, 2008, Wimbledon, 2010 y Stuttgart, 2015); David Ferrer (Hertogenbosch, 2008 y 2012); Feliciano López (Eastbourne 2013 y 2014, Queen’s 2017 y 2019); Roberto Bautista (Hertogenbosch, 2014) y Carlos Alcaraz (Queen’s, 2023 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024).

Sin descanso

Después de Alcaraz, que conquistó el Open de Australia y Doha; y Jódar, que reinó en Marrakech, Davidovich se erige como el tercer tenista nacional que logra un título en 2026. «Es una sensación increíble conseguir el primer título después de cinco finales. Fue una batalla muy dura. Él jugó de maravilla. En el tie-break me esforcé al máximo. Al final supe que este tenía que ser mío, en España, en casa, el primero. Tenía que ser mío y me esforcé mucho», dijo Davidovich.

Tendrá que saborear el triunfo a caballo entre los aeropuertos de Mallorca y Londres. No tendrá tiempo para mucho más. Pues el domingo tiene programado entrenamiento sobre el césped de Wimbledon a las 13:00 horas. El hecho de que haya quedado encuadrado en la parte alta del cuadro, le obliga a debutar el lunes 29 de junio. Su primer rival será el argentino Cerúndolo. Su camino no tiene muchas minas hasta cuarta ronda, donde se enfrentaría potencialmente a Aliassime, tercer cabeza de serie del torneo.