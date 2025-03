La victoria imposible de Davidovich: «Lo bueno se hace esperar y hay que luchar por ello»

El golpeo de Davidovich se topa con la red y en ese momento Machac se deja caer al otro lado de la pista porque emerge como nuevo campeón en Acapulco. Se vuelve a dar de bruces el español con la barrera que no ha superado en toda su carrera. Tercera final que alcanza -dos en los últimos 14 días- y tercera que se le escapa. El checo le supera (7-6, 6-2) y se lleva la alegría.

Davidovich chocó con el potente saque de Machac que se apuntó hasta once aces y 37 de 39 puntos jugados con su primer servicio. El español alargó la primera manga hasta un tie break que cayó del lado del checo y se quedó sin ideas y fuerzas en una segunda manga dominada de principio a fin por Machac. Segunda final en 14 días que se le escapa al malagueño.

En la anterior, en Delray Beach contra Kecmanovic, dejó escapar un 5-2 y 40-15 a favor para acabar claudicando en los cinco juegos siguientes y dejar escapar el título. Hubiera sido su primer trofeo en el circuito para Davidovich, que vuelve a serle esquivo el destino en Acapulco, donde también le tembló la muñeca.

«Ha sacado increíble y no había manera de encontrarle fallos con su primer saque. He intentado seguir ahí por si tenía un bajón, pero ha sido imposible. Reconozco que llegué aquí derrotado después de perder otra final hace una semana, pero vine con unas expectativas y una confianza muy buenas. Quiero dar las gracias a mi equipo que me ha aguantado en todo momento», aseguró Davidovich.

Sigue el español sin desprecintar su vitrina de trofeos. Las de Acapulco y Delray Beach 2025 se unen a Montecarlo 2022. «Siempre es triste perder una final, pero lo bueno se hace esperar, hay que luchar por ello. Machac lo venía luchando durante mucho tiempo y yo voy a hacer lo mismo. Ojalá pueda conseguirlo aquí el año que viene», aseguró Davidovich.

Desde Montecarlo hasta Delray Beach habían pasado tres años sin que el español disputara final alguna y en los dos primeros meses de competición en 2025 ya acumula dos. Su tenis y las sensaciones hacen presagiar que habrá una cuarta oportunidad en el presente curso tenístico. «Llego con confianza a los dos Masters 1.000 que vienen, Indian Wells y Miami», advierte Davidovich.