El PSOE tacha de «injusto» que la vivienda en Palma sea tan cara tras disparar su precio gobernando durante ocho años (2015-2023), en los que la capital balear pasó a ser la ciudad con el metro cuadrado más alto de España.

De hecho, pasó de una media de 1.866 euros de mayo de 2015 a 3.787 en junio de 2023, como consecuencia de la errática política realizada para contener el precio disparado del mercado inmobiliario, durante dos legislaturas en las que la vivienda no fue una prioridad para el gobierno de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos.

Ahora, tras un año en la oposición, los socialistas lamentan el aumento de ciudadanos que se ven forzados a alquilar por habitaciones o a residir en asentamientos informales o en autocaravanas aparcadas en la vía pública.

«Para la derecha, la vivienda es una mercancía y un negocio, y hay que revertir esa concepción. La vivienda es un derecho, no una gestión de intereses económicos, que es como lo plantean el PP y Vox, cuyas política de no hacer nada en materia de vivienda hace que la gente se vea expulsada de su propia ciudad», ha manifestado el portavoz socialista, Xisco Ducrós, en rueda de prensa.

La fórmula mágica que el concejal ha propuesto al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, es que aplique la Ley de Vivienda estatal y declare Palma zona tensionada para que, de esta manera, los alquileres pueden bajar una media de 950 euros al mes.

Una medida que sólo aplica Cataluña y que ha provocado que los alquileres subieran en agosto un 11,8 % en Barcelona, la capital más cara de España, según el portal inmobiliario Idealista.

Los socialistas han cruzado precios reales de alquileres de ocho barrios de Palma con el Índice de Precios de Referencia de los alquileres y esta comparativa les ha permitido ver, afirmó el portavoz del grupo municipal que «se está pagando de más una media de 950 euros, lo que supone un 124 por ciento de más. Al año son 11.400 euros».

Unos números cuanto menos curiosos pero que, según el PSOE demostraría la necesidad de que «Palma tiene que ser declarada zona tensionada para que bajen los alquileres en nuestra ciudad”.

Para Ducrós, «existe una dificultad extrema para conseguir una casa en la que vivir, un piso que pueda convertirse en nuestro hogar”. Una situación que tiene, también, otras consecuencias: la proliferación de los asentamientos y de gente viviendo en autocaravanas o coches. «Hay que aplicar la Ley de la Vivienda para poder vivir en nuestra ciudad, en Palma», ha asegurado el portavoz socialista.

La comparativa realizada por los socialistas pone de relieve que, actualmente, se está pagando una media de 1.775 euros al mes de alquiler por una vivienda, lo que supone 21.300 euros al año e invertir el 78% del sueldo medio. «Si se aplicara la ley, pagaríamos una media de 826 euros al mes, es decir, 9.912 euros al año. Supondría invertir el 36% del sueldo medio».

Para el portavoz socialista son los jóvenes quienes sufren más esta situación y «ven como un imposible crear un proyecto de vida propio; las parejas que se separan; personas que vienen a trabajar aquí; familias que crecen y necesitan más espacio, la clase media trabajadora, aquella que tiene un trabajo estable y un sueldo fijo, no puede acceder a una vivienda».

Para el regidor socialista Pepe Martínez, «estamos ante un ayuntamiento que ha prometido 46.206 viviendas y, en 15 meses, no hemos visto nada que las haga realidad. Las medidas incluidas en el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda se han acabado en humo y muchas se han quedado en un cajón». «A este equipo de gobierno no le importa la gente, no trabaja para las personas, porque no considera que la vivienda sea un derecho, para ellos es un producto», ha dicho Martínez.