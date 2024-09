La izquierda exige subir el IBI a los pisos vacíos de Palma tras renunciar a hacerlo cuando gobernó

La izquierda exige subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los pisos vacíos de Palma tras renunciar a hacerlo cuando gobernó en la capital balear durante los pasados ocho años (2015-2023), en los que se disparó el precio de la vivienda hasta convertir el mercado inmobiliario palmesano en el más caro de España.

Ahora, estando en la oposición, exigen al alcalde del PP, Jaime Martínez, que castigue con mayor presión fiscal a los titulares de esas viviendas, después de oponerse el pasado mes de enero a que los propietarios de pisos con okupas dejen de pagar este impuesto municipal mientras no puedan hacer uso del inmueble.

El aumento del gravamen sería no sólo a los grandes tenedores de viviendas, entidades bancarias, promotores o fondos de inversión, sino a cualquier propietario con una vivienda que no la saque al mercado de alquiler.

Un hecho que en la mayor parte de los casos obedece al temor que provoca la máxima protección que les otorga la nueva Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez a okupas e inquiokupas.

La iniciativa, que lleva el sello de los independentistas de Més, cuenta con el aval y voto a favor de socialistas y Podemos, tres partidos en la oposición en el Ayuntamiento de Palma, e incluye un aumento progresivo del importe del IBI del 1,5% en el primer año, un 3% el segundo y un 5% el tercero y sucesivos.

Y es que según la portavoz de Més, Neus Truyol,»una vivienda no es un bien de mercado sino que tiene una función social. No es algo para hacer un uso lucrativo, no puede tenerse vacía, sino que se tiene que dar cumplimiento a esta función social”, tal y como manifestó en el pleno municipal de esta semana la concejala independentista en defensa de esta iniciativa.

Para hacer efectivo este incremento impositivo, la izquierda propone que el Govern modifique el registro autonómico de viviendas vacías para incluir todos los tipos de viviendas que permanecen deshabitadas. La única excepción sería la de los propietarios que fueran trabajadores, pero que estén desplazados y residan en otra población por razones de fuerza mayor, laborales o empresariales.

También exige la izquierda que el gobierno municipal del PP de Palma cree el Censo Municipal de Viviendas Deshabitadas y apruebe una nueva ordenanza fiscal reguladora que haga efectiva la subida del impuesto.

Este incremento tributario se cobraría, por primera vez, cuando se dicte la resolución correspondiente declarando la vivienda como deshabitada.

Posteriormente, el primer día de cada año, y mientras la vivienda figure de alta en el Registro de Viviendas Deshabitadas, se pondrá al cobro.

«Tener un piso vacío en este momento de tragedia y de emergencia habitacional es una vergüenza», defendió el concejal socialista Pepe Martínez.

Truyol no desperdició la ocasión para poner en evidencia el cambio de discurso de su socio de gobierno socialista, ahora que está en la oposición. «Me alegra de que el PSOE esté ahora con la bandera del derecho a la vivienda porque discrepamos mucho y el posicionamiento era diferente, pero PP y Vox no».

Para la concejala independentista, «un propietario no puede abusar de su posición privilegiada y una vivienda tiene que estar a disposición de los residentes para que vivan. No es un bien de especulación, ni de negocio, repasen la Constitución», afirmó una edil que defiende que los no residentes no puedan comprar una vivienda en Baleares, pero que no dijo nada cuando su compañero de filas en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, vendió la suya a una ciudadana alemana.

Por contra, el concejal de Urbanismo y Vivienda del PP, Óscar Fidalgo, rechazaba la iniciativa de la izquierda y su cambio de discurso una vez que los tres partidos han pasado a la oposición.

«Si este impuesto es tan extraordinariamente bueno, por qué ustedes no dieron ningún paso para crearlo en los ocho años que estuvieron gobernando», preguntó Fidalgo, que recordó que ya el anterior Govern de Armengol expropió 56 pisos la pasada legislatura, sin que ninguno de ellos se pusiera en el mercado de alquiler.

«Hay otras medidas encima de la mesa, pero no es nuestra senda la creación de impuestos de este tipo, porque no creemos en ese tipo de políticas», zanjó el edil del PP.