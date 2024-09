La ‘ganga’ de los pisos baratos en Palma: menos de 90.000 euros, en Son Gotleu y con okupas

Si echamos un vistazo a la oferta de pisos baratos en Palma del portal inmobiliario Idealista, observamos que hay numerosos inmuebles que están a la venta desde los 37.000 euros hasta los 90.000. Una ganga si tenemos en cuenta que en la capital balear los precios de la vivienda están disparados y la emergencia habitacional es uno de los problemas más graves a los que se enfrentan los ciudadanos.

La mayoría de estos inmuebles se encuentra en el barrio de Son Gotleu, más de una treintena, pero también hay algunos en La Soledad, Camp Redó, conocido popularmente como Corea, y Son Roca. Todos ellos se venden a precios de lo que cuesta una plaza de parking en muchos barrios de Palma, pero tienen un gran inconveniente: están okupados.

Se trata de bajos, terceros, cuartos o quintos pisos sin ascensor, de entre 50 y 70 metros cuadrados, de dos y tres habitaciones, que necesitan una reforma integral. El mensaje de la inmobiliaria a los posibles interesados en adquirir estas viviendas es claro: «El inmueble se encuentra ocupado ilegalmente por terceros y sin los suministros debidamente contratados. Se recomienda que el comprador obtenga asesoramiento profesional y legal antes de adoptar la decisión de compra».

Además, la presencia de okupas impide que los compradores puedan visitar estos pisos, ni financiarlos, por lo que el nicho de posibles interesados se reduce a inversores: «Segundo piso sin ascensor okupado en Pasaje Pic Auñamendi, Son Gotleu. Al estar okupado no se puede visitar ni hipotecar. Ideal inversores», reza el anuncio de Idealista de una vivienda que se vende en el citado barrio por 49.000 euros.

En este sentido, las inmobiliarias dejan patente que esta situación de okupación es la que condiciona la fijación a la baja del precio de estos pisos.

La vivienda con okupas más barata que encontramos en Son Gotleu es un bajo de 52 metros cuadrados y dos habitaciones en el Passatge Pic Auñamendi. Se vende ahora por 35.500 euros, cuando su precio inicial era de 38.600 euros. Por contra, una de las más caras es un tercer piso sin ascensor en la calle Indalecio Prieto, de 65 metros cuadrados y dos habitaciones, a la venta por 88.400 euros.

Al acuciante problema de inseguridad y tráfico de drogas que arrastra consigo el barrio multicultural de Son Gotleu, donde conviven residentes de toda la vida, africanos, marroquíes y argelinos y en el que los conflictos están a la orden del día, se suma también el fenómeno de la okupación ilegal de pisos y locales.

Y es que como apuntan expertos consultados por OKDIARIO, zonas obreras como la de Son Gotleu son las que más sufren la usurpación de viviendas, al igual que barrios de clase media y núcleos turísticos, donde los okupas saben que hay numerosos pisos vacíos. Además, las zonas que registran mayores okupaciones de Baleares son Palma e Ibiza.

Estos pisos engrosan habitualmente las carteras inmobiliarias de muchas entidades bancarias, pero también hay dueños que deciden vender estas propiedades a un precio muy bajo para evitarse el largo proceso de desahuciar a los okupas.

La preocupación de los ciudadanos de Baleares por la okupación va en aumento y la tendencia al alza de casos de viviendas okupadas se debe a varios factores, entre ellos la lentitud de la Justicia por la falta de recursos y la Nueva Ley de Vivienda, que entró en vigor en mayo de 2023.

Esta legislación ha introducido modificaciones que han complicado aún más los procedimientos judiciales relacionados con la recuperación de inmuebles, entre ellas la declaración de persona vulnerable de los okupas, que impide que sean desahuciados.

Ventajas e inconvenientes de comprar una vivienda con okupas

Según explican desde el portal inmobiliario Idealista, comprar una vivienda con okupas tiene suculentas ventajas, pero también inconvenientes.

Entre las ventajas, destacan que tanto los pisos de bancos como de particulares se venden a precios inferiores a los de mercado, hasta un 50% menos, con lo que se pueden considerar gangas.

Además, si se consigue expulsar a los okupas y recuperar la vivienda, una vez reformada se puede obtener rentabilidad al venderla o alquilarla. Para ello, a veces es posible llegar a un acuerdo con los ocupantes para que abandonen la casa, ofreciéndoles una compensación económica.

Entre los inconvenientes, el más importante es que el comprador no podrá disponer de la casa. Deberá ejecutar el desahucio para poder tomar posesión del inmueble.

Por otro lado, se tendrán que hacer reparaciones, ya que muchos okupas provocan destrozos y rompen mobiliario del piso.

Finalmente, los bancos pueden mostrarse no muy dispuestos a conceder préstamos o hipotecas para la compra de viviendas okupadas debido al riesgo asociado. Además, al no poder entrar en la casa, no se podrá tasar.