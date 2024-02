Terceras partes nunca fueron buenas: Sagas que cerraron mal sus trilogías

Entre el público, hay varias frases recurrentes en el mundo del celuloide. Palabras que responden a ideas generalizadas dentro de un contexto popular, heredado de nuestra propia cultura. Ahí esta ese tópico por ejemplo, que asegura que segundas partes nunca fueron buenas. Una especie de dogma que el séptimo arte ha tratado de desmontar durante toda su historia, por más que algunas franquicias se hayan esforzado muchísimo en destrozar la herencia de un largometraje original. De hecho, no hace falta remontarse mucho para seguir desmintiendo el dicho, gracias a secuelas tardías geniales como Blade Runner 2049 (2017) o Top Gun: Maverick (2022). En contra, sí que encontramos otra “verdad discutible” que se ha repetido varias veces en la historia del cine: Películas que cerraron mal sus trilogías.

«Segundas partes nunca fueron buenas»: Origen

Pero antes de entrar en materia…¿de donde salió la expresión “segundas partes nunca fueron buenas”? Pues lo cierto es que un consenso tan hispano, sólo podía salir de una obra como ‘Don Quijote de la Mancha’. Concretamente, la frase la encontramos en el capítulo cuarto de precisamente la secuela, titulada ‘Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la mancha’ (Sí, hasta a Cervantes le iban las continuaciones). Así, el dramaturgo se llevaba su escrito a la auto parodia, en boca del personaje del bachiller Sansón Carrasco: “estamos en duda si saldrá o no y así por esto como porque algunos dicen ‘nunca segundas partes fueron buenas”.

Ese “algunos dicen” podría darnos a pensar que era algo que ya se decía o que simplemente era un puñal literario dirigido al ‘Quijote de Avellaneda’, la falsa segunda parte que se difundió antes de que el propio Cervantes publicase su secuela. No sabemos si el manco de Lepanto tuvo en mente en algún momento una tercera parte, pero si iba a ser como la calidad de los siguientes cierre de trilogías, mejor que no.

Sagas que cerraron mal sus trilogías

‘Spider-Man 3’ (2007)

Más meme que película, los problemas en la producción y las disonancias creativas entre Sam Raimi y Sony Pictures, terminaron por destrozar una historia que en principio, no pintaba tan mal. Porque antes de que los superhéroes estuviesen de rigurosa moda y de reuniones fílmicas como la de los Vengadores, el director de Evil Dead ya había adaptado con su particular visón el nacimiento del trepamuros, con un resultado que quizás ha recibido un reconocimiento tardío. Lo malo es que todo ello en su contexto global, perdió un gran valor con una de las películas que peor han cerrado su trilogía en la historia del cine.

El exceso de villanos, sumado a decisiones horripilantes como ese “evil Peter Parker” con bailecito incluido, terminaron de sepultar la franquicia. La compañía nipona tardaría 5 años en volver a llevar la propiedad intelectual a la gran pantalla, realizando un reboot con Andrew Garfield.

‘Terminator 3: La rebelión de las máquinas’

“Volveré”, pues ojalá no hubieras vuelto T-800. La rebelión de las máquinas quiso repetir la misma fórmula de la genial secuela, pero con un John Connor de 25 años al que el actor Nick Stahl no supo imprimir nada de carisma. La saga no volvería a levantar cabeza y más de 20 años después, todavía tenemos que recurrir a los dos primeras cintas de Cameron, para huir de uno de los títulos que peor cerraron sus trilogías.

‘El padrino Parte III’ (1990)

Sí, las dos primeras entregas aparecerán sin dudarlo en cualquier lista de mejores películas de la historia. Pero, a pesar de la sobreprotección de la critica profesional debido a sus grandes antecedentes fílmicos, el trabajo de Coppola se ve muy empobrecido ante la ausencia de De Niro y algunas decisiones de casting cuestionables, como la elección de su hija Sofia Coppola para el papel de la hija de Michael Corleone. Un Al Pacino fuer a de sí, que siempre había hecho un ejercicio de contención en su legendario rol.

‘Star Wars: El retorno del jedi’ (1983)

Incluso los fans más acérrimos de la creación de George Lucas saben que El retorno del jedi no está a la altura ni de la cinta original, ni de esa obra magna que es El imperio contraataca. Lo que pasa es que Lucasfilm ha tenido la increíble capacidad de ir a peor a cada nueva trilogía, aunque tenemos que decir que en las precuelas pasó justo al contrario, La venganza de los Sith fue la buena de las tres. Lo único que merece la pena es su espectacular arranque, recatando a Han Solo del malvado Jabba el Hutt.