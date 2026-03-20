‘Outlander’ mantiene el misterio: sus creadores rodaron tantos desenlaces que no saben cómo acaba

A comienzos de año ya avisamos de que 2026 sería un calendario repleto de adioses televisivos. Euphoria o The Boys son dos de los más grandes ejemplos de esto. Sin embargo, antes de conocer la nueva vida adulta de Rue (Zendaya) o presenciar la despedida de la serie creada por Evan Goldberg, Seth Rogen y Eric Kripke, existe un capítulo final que tiene a los amantes de los dramas románticos con el corazón en un puño. Sí, nos referimos a la octava temporada de Outlander: una ficción que ni sus responsables saben cómo acaba.

Por supuesto, la expresión es un decir o mejor dicho, una hipérbole de la estrategia que la producción ha mantenido para fortalecer el secreto del desenlace. Pues el creador Ronald D. Moore, junto a los guionistas y realizadores han rodado una gran variedad de finales diferentes, por lo que ni siquiera los actores protagonistas saben cuál será el clímax final de un proyecto que arrancó su primera temporada en 2014. Apoyándose en el material primigenio de la saga de libros escrita por Diana Gabaldón, la trama de Outlander ha seguido durante años la relación amorosa de Jamie Fraser y Claire Randall, después de que esta viaje inexplicablemente en el tiempo desde su época (años 40) a la de él, situada en la Escocia de 1743. Desde entonces han sucedido muchas cosas, aunque quizás la más relevante sea la del viaje de ambos a América, dentro de un asentamiento ficticio de Carolina del Norte.

La serie ha sido tan popular entre los fans del género que el pasado 2025 recibió una precuela titulada Outlander: Sangre de mi sangre (Disponible también en Movistar Plus). En ella, durante 10 capítulos, seguíamos la historia de los padres de los enamorados protagonistas, narrando en paralelo en las dos líneas temporales, la relación de estos. Con aquel arco cerrado, ahora Outlander debe responder a la pregunta de sus fieles seguidores: ¿Cómo acaba esta épico retrato atemporal? La respuesta la encontraremos en las próximas semanas, cuando desde el servicio de streaming vayan lanzando, poco a poco, los episodios restantes. Por el momento debemos conformarnos con las últimas declaraciones de sus protagonistas, los cuales prometen que la octava temporada concentra todas las bondades que las serie nos ha ido regalando desde sus inicios.

‘Outlander’: ¿cómo acaba la serie que adapta las novelas de Diana Gabaldon?

«Tiene un final, un final oficial. No sé si se puede decir que tiene algo que ninguna de las otras tenga» comenzaba contándole a Fotogramas la actriz que interpreta a Claire Randall (Caitriona Balfe). En la charla, donde también estaba presente Sam Heughan, Fraser en la historia, los dos actores resumieron del siguiente modo la esencia de la octava temporada:

«Tiene todos los grandes ingredientes que la gente siempre ha amado. Tiene pérdida, tiene amor, tiene reencuentros, tiene batallas…», apuntaba Balfe mientras Heughan, cerraba la enumeración con la sentencia que todo fanático querría siempre escuchar: «Tiene todo lo que hubo en las temporadas anteriores».

No obstante, la respuesta más llamativa llegó a la hora de hablar del desenlace. «Ni nosotros sabemos cómo termina la serie exactamente, hemos rodado distintos desenlaces. Sabemos más o menos cómo podría terminar, pero no lo hemos visto», explicaba Heughan.

¿Cuándo podremos conocer el desenlace?

Un pequeño recordatorio de lo que ocurrió en el anterior capítulo de #Outlander. Mañana sábado estreno del tercer episodio solo en Movistar Plus+. pic.twitter.com/vp0kSnXYJb — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 20, 2026

Los suscriptores de Movistar Plus podrán conocer dentro de poco el desenlace de Outlander con un calendario de emisión de capítulos perfecto para saber cómo y cuándo acaba el reconocido drama de época: