Timothée Chalamet confirma el cambio de registro en ‘Dune 3’: «Es la más inquietante de todas»

Timothée Chalamet está viviendo un punto de inflexión en su carrera. Nadie puede negar su actual estatus de estrella, pero el joven actor se ha desvivido por y para lograr su primera estatuilla dorada en la inminente alfombra roja. Y es precisamente esa obsesión patente la que podría estar complicando el ansiado Oscar del intérprete por su papel en Marty Supreme. Con él, la increíble promoción del filme de A24 parece un todo o nada. De ganar, se hablará sobre todo de la jugada de marketing excelsa y de su talento innegable. Si pierde, toda esa sobreexposición pública derivará en meme viral. Por el momento toca esperar hasta el próximo 16 de marzo y Chalamet-todavía de promoción-no ha querido perder la ocasión de hablar de sus proyectos futuros, entre ellos, de la esperadísima Dune 3.

En la vibrante cartelera del 2026 se ha hablado mucho del cine de superhéroes. Mencionando semana tras semana, todas las novedades de títulos como Spider-Man: Brand New Day y Vengadores: Doomsday. Pero este también será el año en el que se cierre una de las mejores trilogías de la ciencia ficción reciente. Chalamet y el director Denis Villeneuve estrenarán el 18 de diciembre Dune 3 (oficialmente, Dune: Messiah) poniendo el broche de oro a dos entregas taquilleras y ovacionadas tanto por el público como por la crítica.

La cinta no sólo será relevante para descubrir la entereza y cohesión de la trilogía, sino para saber si la Academia se marcará un «Señor de los anillos» con la tercera parte premiando con premura la película en los Oscar de 2027. Eso sí por el material del libro sabemos que la historia será bien diferente a lo que hemos visto hasta ahora, con el protagonista recuperando su papel de Paul Atreides.

Timothée Chalamet cuenta cómo Dune 3 será «muy diferente»

Mientras sigue su inagotable promoción de Marty Supreme, Chalamet tuvo una charla con el actor Matthew McConaughey en el que hablaron de películas como Interstellar (2014), donde McConaughey encarnó al protagonista y Chalamet, la versión más joven de su hijo. La cinta dirigida por Christopher Nolan fue una de las historias que el intérprete mencionó para expresar una comparativa con Dune 3 repleta de expectativas.

«Son esas películas donde se cuela algo inesperado, una chispa que sorprende», comenzaba mencionando el actor en el enclave organizado por Variety. Después, Chalamet definía así el regreso a Arrakis:

«La primera película ya era enorme. Pero en esta tercera entrega todo se amplía. Toda la gran épica que se ve en pantalla nace de esa libertad de movimiento y elección que Denis nos permitió. Es sin duda, la más inquietante de todas. Hay un cambio palpable en ritmo y la intensidad».

¿Quién más aparecerá en ‘El mesías de Dune’?

Aparte de Chalamet, Dune 3 volverá a recuperar a la mayoría de su elenco. Desde Zendaya en la piel de Chani a Javier Bardem como Stilgar. Junto a ellos, Florence Pugh será de nuevo la princesa Irulan Corrino y Jason Momoa encarnará otra vez a una especie de «versión clonada» de Duncan Idaho. La principal cara nueva del casting es Robert Pattinson como el inquietante villano, Scytale.